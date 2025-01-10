Российская РСЗО «Град» взрывается после атаки украинского дрона-камикадзе под Курском
- 10.01.2025, 11:22
Видеофакт.
Оператор украинского дрона-камикадзе уничтожил российскую РСЗО БМ-21 «Град» на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после атаки установка взорвалась.
«Населенный пункт Борки, Курская область. Была российская РСЗО «Град» и нет ее больше. Четкое попадание украинского FPV-дрона и мангал не спас», - отмечается в комментарии к видео.