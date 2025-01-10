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Российская РСЗО «Град» взрывается после атаки украинского дрона-камикадзе под Курском

  • 10.01.2025, 11:22
Российская РСЗО «Град» взрывается после атаки украинского дрона-камикадзе под Курском

Видеофакт.

Оператор украинского дрона-камикадзе уничтожил российскую РСЗО БМ-21 «Град» на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после атаки установка взорвалась.

«Населенный пункт Борки, Курская область. Была российская РСЗО «Град» и нет ее больше. Четкое попадание украинского FPV-дрона и мангал не спас», - отмечается в комментарии к видео.

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