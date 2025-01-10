Политзаключенного Никиту Емельянова снова будут судить 1 10.01.2025, 11:40

Никита Емельянов

Он уже более пяти лет находится в заключении.

Никита Емельянов — активист анархистского движения, осужденный 12 февраля 2020 года судом Советского района Минска к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса. Но Минский городской суд по апелляционной жалобе сократил срок Никите до четырех лет колонии усиленного режима, пишет «Весна».

В мае 2021 года политическому заключенному усилили наказание и перевели на тюремный режим в Могилев. Там администрация тюрьмы инициировала возбуждение уголовного дела против политзаключенного по ч. 2 ст. 411 УК («злостное неповиновение требованиям администрации колонии»). При этом, в тюрьме его регулярно помещали в ШИЗО.

В марте 2022 года на территории тюрьмы № 4 Никите назначили еще два года лишения свободы. Парня отправили отбывать срок в волковысскую колонию № 11, где его продолжали помещать в ШИЗО. Через год, в марте 2023 года, на суде Волковысского района судья Николай Сергейко принял решение о переводе Никиты на тюремный режим. Политзаключенного поместили в гродненскую тюрьму № 1.

Никита Емельянов был арестован еще в октябре 2019 года. По версии следствия, в сентябре того года он забросал здание Минского городского суда лампочками с краской, а затем бросил «коктейль Молотова» в СИЗО на Володарского.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com