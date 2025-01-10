Премьер-министру Бельгии отправили письма с токсичным порошком 10.01.2025, 11:42

Александр Де Кроо

Есть пострадавшие.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо получил письма с ядовитым веществом от неизвестного. Одна из его подчиненных была госпитализирована.

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, инцидент произошел еще 22 ноября 2024 года. Однако прокуратура Бельгии сообщила о нем, когда стали известны результаты анализа подозрительного порошка. Выяснилось, что письмо содержало стрихнин. Это токсичное вещество может быть смертельно опасным при попадании внутрь и может вызвать раздражение кожи при контакте.

«Работница открывала письмо и впоследствии почувствовала себя плохо. Тогда ее доставили в больницу, больше никто не пострадал», - пояснил представитель Александра Де Кроо Баренд Лейтс.

По его словам, инцидент шокировал премьер-министра и сотрудников офиса. Также известно, что пострадавшая работница сейчас чувствует себя хорошо. Были приняты все необходимые меры, чтобы не допустить дополнительного ущерба.

Также сообщается, что всего в офис премьера поступило три письма: 20 и 22 ноября, а также 9 декабря. Расследование все еще продолжается, и ни один подозреваемый на данном этапе не арестован.

Стрихнин - это высокоактивное ядовитое вещество природного происхождения, которое получают из семян некоторых видов растений, в частности чилибухи (Strychnos nux-vomica). Он относится к алкалоидам и оказывает сильное стимулирующее действие на центральную нервную систему, особенно на спинной мозг. Из-за своей токсичности даже в малых дозах стрихнин может вызвать судороги, дыхательную недостаточность и остановку сердца.

Стрихнин в прошлом использовали как средство для борьбы с грызунами и как медицинский стимулятор в малых дозах. Однако из-за высокого риска отравлений его применение в медицине и быту значительно ограничено. Он запрещен во многих странах из-за смертельной опасности даже при незначительном превышении допустимой дозы.

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