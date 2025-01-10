«Нельзя мгновенно остановить такую машину» 9 10.01.2025, 11:58

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иллюстративное фото

В Бресте девочка побежала перед груженой фурой — торопилась на троллейбус.

Остановка общественного транспорта вблизи пешеходного перехода, на остановке троллейбус. Через переход на красный свет бежит ребенок. Водитель грузовика, который на немаленькой скорости приближается к переходу, изо всех сил тормозит и сигналит, чтобы привлечь внимание. Но бегущий ребенок не смотрит по сторонам — он бежит на троллейбус.

Видео Onlíner предоставил читатель из Бреста. Он выразил надежду на то, что этот случай будет полезным уроком для пешеходов и родителей.

— Я управлял грузовым автомобилем с полуприцепом и вез опасный груз весом более 20 тонн. Хочу сказать, что нельзя мгновенно остановить такую машину, плюс ко всему сумерки и ограниченный обзор. Я очень прошу: будьте внимательны и осторожны, это всего лишь экономия двух-трех минут, — сказал водитель.

По его словам, через дорогу бежала школьница — 5—6-й класс.

— Она сама очень испугалась, — добавил водитель.

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