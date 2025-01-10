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Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро

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  • 10.01.2025, 11:58
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Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро
Олаф Шольц

Проект продвигали министры иностранных дел и обороны Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал предоставление Украине военной помощи на 3 млрд евро, которую продвигали министры иностранных дел и обороны Анналена Бербок и Борис Писториус, рассказали Der Spiegel осведомленные источники.

По их словам, главы двух министерств начали работать над новым траншем после распада правящей коалиции в ноябре 2024 года. Они рассчитывали, что согласовать поставку Киеву необходимых вооружений получится до федеральных выборов в Германии, которые намечены на 23 февраля. В пакет помощи, который составили в немецком Минобороны, вошли три системы ПВО IRIS-T, снаряды и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы. Расходы на эту помощь предполагалось провести в качестве внеплановых через бюджетный комитет парламента текущего созыва. В прошлом Берлин уже прибегал к подобному шагу для оказания помощи Украине. При этом в обращении к бюджетному комитету министры отметили, что позиции Киева на поле боя в последние месяцы ухудшились, а также указали на неясные перспективы в отношении будущей поддержки со стороны США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Однако в канцелярии Шольца дали понять, что он не поддерживает эту инициативу. По данным Spiegel, канцлер «не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом» и «не видит необходимости в срочных действиях». В канцелярии считают, что в этом году Германия направит достаточно средств на поддержку Украины — около 4 млрд евро. Помимо этого Киев начнет получать в кредит средства за счет прибыли от замороженных российских активов — $50 млрд от США и ЕС.

По словам представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Шольц, вероятно, не хочет объявлять о дальнейших поставках оружия в Украину в разгар избирательной кампании, так как это может оттолкнуть потенциальных избирателей СДПГ. В то же время партия «Зеленых» привлекает сторонников, требуя увеличить расходы на оборону, отмечает Spiegel.

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