Лукашенко обвинил белорусов в том, что они не платят за воду 30 10.01.2025, 12:00

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Диктатор вновь нашел повод для недовольства белорусами.

Александр Лукашенко призвал более бережно относиться к существующим в стране ресурсам. Об этом он заявил во время торжественного пуска артезианской воды из подземных источников для обеспечения водоснабжения Минска, передает его пресс-служба.

«Меня больше всего беспокоит то, что мы порой бесшабашно относимся к тем ресурсам, которыми обладаем», — сказал Лукашенко. Это касается, например, отношения к лесам, земельных ресурсов и многого другого. «То же самое у нас по твердым бытовым отходам. То же самое у нас по воде», — добавил он.

«Вы не платите за воду столько, сколько она стоит. Поэтому берегите, пожалуйста, воду, как и другие ресурсы, — сказал Лукашенко. — Бережливость всегда была присуща нашему народу. Надо сохранить эти подходы».

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