В Беларуси готовят новый закон о дорожном движении 6 10.01.2025, 12:22

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Стало известно, кого коснется и нужно ли будет менять права.

Документ уже принят «депутатами» «палаты представителей» в первом чтении.

Инициатором изменений в закон о дорожном движении выступил совмин Беларуси — там еще в конце прошлого года подготовили законопроект, передает БелТА.

Что предлагают изменить?

Во-первых, будет снижен возрастной ценз для получения прав категории F (речь идет о самоходных машинах сельскохозяйственного назначения). Сейчас такие пава выдают по достижении 18 лет, Совмин предлагает разрешить управлять сельхозтехникой белорусам, достигшим 17-летнего возраста.

Во-вторых, документом предусмотрено увеличение максимально допустимой мощности двигателя для колесных тракторов и самоходных машин категорий С, D, Е, F.

Нужно ли будет получать новые водительские права после того, как законопроект будет одобрен?

Документ предусматривает, что все ранее выданные водительские удостоверения сохранят свою актуальность — менять их будет не нужно до истечения срока действия. Главное, чтобы документ подтверждал право управления колесными тракторами, самоходными машинами категорий, указанных в этих удостоверениях.

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