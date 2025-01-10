Белорусов удивили необычные конструкции в Могилеве 2 10.01.2025, 12:42

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Местные жители попытались объяснили, что к чему.

Мужчина в TikTok задался вопросом, что означают опорные скамейки в Могилеве. Комментаторы попытались ему объяснить, но среди предположений были и фантастические варианты, отмечает «Зеркало».

«Кто из Могилева есть? Объясните, вот мы в парке. Вот что это за приспособление? Это обувь чистить, ставить? Принимать солнечные ванны? Но тоже неудобно. Это привязывать лошадь? Или вообще какая-то солнечная батарея деревянная?», — задался вопросом мужчина, отметив, что такие конструкции в парке повсюду.

Комментаторы предложили свои варианты предназначения таких скамеек.

«Мне кажется, что это для детей и взрослых которые рисуют, своего рода мольберты».

«Радиолокационная станция. Не видите что направлена вверх, что ли?»

«Это подставка. На нее прикручивается декоративная табличка и информацией о городе».

«Просто была ошибка в дизайне скамейки…»

Но как оказалось, такие скамьи предназначены для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

«Автор не понимает, это для людей с ограниченными движениями, которые не могут сесть или им тяжело подниматься после».

«Для того, чтобы можно было опереться для людей, которые не могут садится на скамейку».

«Там были надписи, для кого! Для людей с осложнениями двигательного аппарата, опереться!»

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