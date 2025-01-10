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В Беларуси могут запретить курить вейпы

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  • 10.01.2025, 12:56
В Беларуси могут запретить курить вейпы

В определенных местах.

Любители электронных сигарет могут столкнуться с очередной проблемой: в Беларуси планируют запретить курение вейпов в определенных местах. «Обсуждение» законопроекта, который содержит нововведения, завершено в четверг, отмечает «Онлайнер».

Что собираются запретить?

Инициатором законопроекта о госрегулировании оборота и потребления нетабачных никотиносодержащих изделий (так называемых вейпов) выступила «верхняя палата» «парламента». Документ содержит положение, которое напрямую касается любителей попарить.

Предлагается запретить курить вейпы и табачные изделия на крыльце многоквартирных домов, общежитий и прилегающих территорий.

Теперь законопроект для рассмотрения и принятия направят в «нижнюю палату» «парламента».

А раньше уже были запреты в отношении электронных сигарет?

Конечно. Как и обычные сигареты, электронки и вейпы нельзя курить на детских площадках, в автомобилях (если перевозятся дети младше 14 лет), в лифтах, на работе, в учебных заведениях, в общественном транспорте, на остановках и в подземных переходах. Штраф за курение в неположенном месте (в том числе электронных сигарет) составляет 4 базовые.

«Помимо сердечно-сосудистых заболеваний, есть онкологические заболевания, которые могут вызываться в том числе использованием вейпа. Потому что они есть с никотином, без никотина, в любом случае химический состав содержит много формальдегидов, которые вызывают в том числе онкологические заболевания», — сказал главный врач Минского городского клинического онкоцентра Виктор Кондратович.

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