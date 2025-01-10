«Сердце разлетелось на миллион кусков» 10.01.2025, 13:15

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Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон побывала на пепелище своего дома после пожара и поделилась видео.

Американская знаменитость Пэрис Хилтон побывала на пепелище своего дома в Малибу. В своем Instagram она опубликовала эмоциональное видео, на котором она показала то, что осталось от ее дома.

«Я стою здесь, в том месте, которое когда-то было нашим домом, и сердце действительно невозможно описать. Когда я впервые увидела новости, я была в полном шоке — я не могла это понять. Но сейчас, когда я стою здесь и вижу это собственными глазами, мне кажется, что мое сердце разлетелось на миллион кусочков», — поделилась она.

В щемящем посте она рассказала, что ее дом был не просто домом, а местом, где они «мечтали, смеялись и создавали прекрасные воспоминания как семья».

«Это было место, где маленькие ручки Феникса создали искусство, которое я буду беречь вечно, где любовь и жизнь заполнили каждый уголок. Видеть, как он превращен в пепел… это ужасно, не передать словами», — написала Пэрис Хилтон.

Знаменитость отметила, что самая большая потеря — это воспоминания, которые сделали дома — домами: «фотографии, сувениры, незаменимые кусочки нашей жизни».

Она поблагодарила пожарных, службы скорой помощи и волонтеров, за то, что ее близкие, дети и домашние животные находятся в безопасности.

«Пусть это будет напоминанием держать своих близких рядом. Цените моменты. Жизнь может измениться мгновенно, и любовь, которой мы делимся, действительно имеет значение. Я посылаю свою любовь всем, кому сейчас больно», — добавила Пэрис Хилтон.

В результате масштабных лесных пожаров дома потеряли голливудские знаменитости, в частности Энтони Хопкинс, Джон Гудмен, Адам Броуди, Марк Хеммил, Дайан Уоррен и другие.

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