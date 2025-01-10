«Можем прорваться в Москву» 10.01.2025, 13:23

1,130

Коллаж: Focus.ua

Украинский военный рассказал, как это сделать возможным.

В пятницу ночью, 10 января, российские БПЛА летали над украинскими городами очень низко, поэтому их не видели радары и мобильные группы противовоздушной обороны не знали, где их сбивать. Это, собственно, и есть очередной этап развития дронов, считает производитель беспилотников, специалист по аэроразведке, офицер ВСУ Юрий Касьянов.

Он отметил, что враг, взяв на вооружение технологию начала шестидесятых годов прошлого века, которая используется на крылатых ракетах и на ударных пилотируемых самолетах, «научил» «шахеды» летать низко, огибая рельеф местности, высокие дома и деревья.

Полеты на низких высотах, от 20 до 80 метров, не позволяют силам ПВО обнаружить цели, потому что радары «видят» объекты только в зоне прямой видимости. К тому же, на низких высотах на беспилотники меньше влияют РЭБы. Также он отметил, что в мире мало комплексов противовоздушной обороны, которые способны сбивать ракетами низко летящие дроны.

Поэтому Юрий Касьянов предполагает, что российская столица также будет страдать от атак украинских беспилотников, если их соответственно «запрограммировать».

«Мы вполне можем прорваться в Москву, если научим наши дроны летать так же низко», — резюмировал эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com