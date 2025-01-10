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Появилась новая версия гибели двух милиционеров в Витебске

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  • 10.01.2025, 13:20
  • 1,880
Появилась новая версия гибели двух милиционеров в Витебске
иллюстративное фото

Им было около 20 лет.

В Витебске погибли два милиционера. Им было около 20 лет, роковой могла стать ошибка одного из них, пишет. «Віцебская Вясна».

Происшествие случилось 9 января в одном из отделений милиции в Витебске. Один из сотрудников милиции чистил пистолет и случайно выстрелил в сослуживца, тот погиб на месте.

Увидев, что он наделал, милиционер, который чистил пистолет, застрелился. Погибшим было около 20 лет.

Версия источников «Віцебскай Вясны» в целом совпадает с официальной: Следственный комитет сообщал, что причиной инцидента стало неосторожное обращение с оружием.

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