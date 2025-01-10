Песков заявил о готовности Путина к встрече с Трампом

Песков заявил о готовности Путина к встрече с Трампом9
- 10.01.2025, 13:35
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Но конкретики нет.
Движения в сторону возможной встречи Владимира Путина и нового американского лидера Дональда Трампа могут появиться после инаугурации последнего 20 января.
На это указал на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и добавил, что РФ «исходит из обоюдного желания таких контактов со стороны Москвы и Вашингтона».
«Конкретики пока по-прежнему никакой нет, - прокомментировал представитель Кремля рассуждения прессы о дате контактов. - Исходим из обоюдной готовности к встрече».
«По всей видимости, после того как господин Трамп войдет [президентом] в Овальный кабинет [Белого дома], уже будут какие-то движения», - добавил он.