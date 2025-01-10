закрыть
10 января 2025, пятница, 15:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Песков заявил о готовности Путина к встрече с Трампом

9
  • 10.01.2025, 13:35
  • 2,682
Песков заявил о готовности Путина к встрече с Трампом
Дмитрий Песков

Но конкретики нет.

Движения в сторону возможной встречи Владимира Путина и нового американского лидера Дональда Трампа могут появиться после инаугурации последнего 20 января.

На это указал на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и добавил, что РФ «исходит из обоюдного желания таких контактов со стороны Москвы и Вашингтона».

«Конкретики пока по-прежнему никакой нет, - прокомментировал представитель Кремля рассуждения прессы о дате контактов. - Исходим из обоюдной готовности к встрече».

«По всей видимости, после того как господин Трамп войдет [президентом] в Овальный кабинет [Белого дома], уже будут какие-то движения», - добавил он.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц