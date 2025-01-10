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Когда белорусам обязательно дадут штраф за езду на велосипеде зимой?

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  • 10.01.2025, 13:40
  • 3,932
Когда белорусам обязательно дадут штраф за езду на велосипеде зимой?

Автоинструктор назвал два условия.

Текущая зима ознаменовалась плюсовыми температурами и относительно сухими дорогами. Это стало поводом для некоторых белорусов не закрывать велосезон и продолжать ездить на велосипедах даже в январе. Однако иногда зимние велопрогулки могут обернуться неприятностями и штрафами.

Сотрудник гомельской автошколы «Уровень» напомнил, чем чревата езда на велосипеде зимой и когда за неё можно получить штраф.

Как отметил инструктор автошколы, многие белорусы предпочитают использовать велосипед в качестве мобильного транспортного средства на короткие дистанции даже зимой, но не учитывают некоторых нюансов. Так, кроме того, что такая езда чревата падениями и получением травм, она может повлечь административную ответственность.

«Согласно пункту 153.4, движение велосипеда в условиях снегопада или гололедицы запрещено. За это предусмотрена ответственность в виде одной базовой величины. Помните, что в условиях снегопада или гололедицы лучшее место для велосипеда — это дома или в гараже», — напомнил автоинструктор.

@avtoshola #автошкола #права #uroven_by ♬ оригинальный звук - АВТОШКОЛА В ГОМЕЛЕ УРОВЕНЬ

С 1 января 2025 года размер одной базовой величины в Беларуси составляет 42 рубля.

Однако некоторые белорусы в комментариях обратили внимание, что запрет в законе распространяется только на движение по проезжей части и обочине.

«Запрещено только на дороге, а на тротуаре и велодорожке можно!», — написал один из комментаторов.

«В условиях снегопада или гололедицы по обочине и проезжей части запрещено. А так ничего не запрещено! На хороших зимних шинах в гололед чувствуешь себя увереннее, чем многие автомобилисты», — высказался другой.

«А сельчанам что делать? Как на работу добираться тогда? Автомобили тоже не очень хорошо. Они скользят и в десятки раз больше приносят бед, аварий и смертей», — задался вопросом третий комментатор.

Также стоит помнить, что этот запрет распространяется и на водителей мопедов.

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