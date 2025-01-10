Когда белорусам обязательно дадут штраф за езду на велосипеде зимой?2
- 10.01.2025, 13:40
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Автоинструктор назвал два условия.
Текущая зима ознаменовалась плюсовыми температурами и относительно сухими дорогами. Это стало поводом для некоторых белорусов не закрывать велосезон и продолжать ездить на велосипедах даже в январе. Однако иногда зимние велопрогулки могут обернуться неприятностями и штрафами.
Сотрудник гомельской автошколы «Уровень» напомнил, чем чревата езда на велосипеде зимой и когда за неё можно получить штраф.
Как отметил инструктор автошколы, многие белорусы предпочитают использовать велосипед в качестве мобильного транспортного средства на короткие дистанции даже зимой, но не учитывают некоторых нюансов. Так, кроме того, что такая езда чревата падениями и получением травм, она может повлечь административную ответственность.
«Согласно пункту 153.4, движение велосипеда в условиях снегопада или гололедицы запрещено. За это предусмотрена ответственность в виде одной базовой величины. Помните, что в условиях снегопада или гололедицы лучшее место для велосипеда — это дома или в гараже», — напомнил автоинструктор.
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С 1 января 2025 года размер одной базовой величины в Беларуси составляет 42 рубля.
Однако некоторые белорусы в комментариях обратили внимание, что запрет в законе распространяется только на движение по проезжей части и обочине.
«Запрещено только на дороге, а на тротуаре и велодорожке можно!», — написал один из комментаторов.
«В условиях снегопада или гололедицы по обочине и проезжей части запрещено. А так ничего не запрещено! На хороших зимних шинах в гололед чувствуешь себя увереннее, чем многие автомобилисты», — высказался другой.
«А сельчанам что делать? Как на работу добираться тогда? Автомобили тоже не очень хорошо. Они скользят и в десятки раз больше приносят бед, аварий и смертей», — задался вопросом третий комментатор.
Также стоит помнить, что этот запрет распространяется и на водителей мопедов.