Тейлор Свифт признана самой успешной исполнительницей XXI века 5 10.01.2025, 13:42

1,590

Тейлор Свифт

Певица установила несколько рекордов.

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых успешных исполнителей XXI века, составленный музыкальным журналом Billboard.

При создании списка учитывались показатели двух ключевых чартов: песенного Billboard Hot 100 и альбомного Billboard 200. Подсчеты охватывали период с 2000 по 2024 год.

Тейлор Свифт установила несколько рекордов: 14 ее альбомов заняли первое место в Billboard 200, что является абсолютным достижением среди женщин-исполнителей и 12 ее песен возглавили хит-парад Hot 100.

На втором месте в рейтинге оказался рэпер Дрейк, а третью строчку заняла певица Рианна. В топ-10 также вошли Леди Гага, Бритни Спирс, Канье Уэст, Джастин Бибер, Ариана Гранде и Адель.

Примечательно, что Бейонсе, которая в 2024 году возглавила аналогичный список от Billboard, на этот раз заняла лишь седьмую строчку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com