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Тейлор Свифт признана самой успешной исполнительницей XXI века

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  • 10.01.2025, 13:42
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Тейлор Свифт признана самой успешной исполнительницей XXI века
Тейлор Свифт

Певица установила несколько рекордов.

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых успешных исполнителей XXI века, составленный музыкальным журналом Billboard.

При создании списка учитывались показатели двух ключевых чартов: песенного Billboard Hot 100 и альбомного Billboard 200. Подсчеты охватывали период с 2000 по 2024 год.

Тейлор Свифт установила несколько рекордов: 14 ее альбомов заняли первое место в Billboard 200, что является абсолютным достижением среди женщин-исполнителей и 12 ее песен возглавили хит-парад Hot 100.

На втором месте в рейтинге оказался рэпер Дрейк, а третью строчку заняла певица Рианна. В топ-10 также вошли Леди Гага, Бритни Спирс, Канье Уэст, Джастин Бибер, Ариана Гранде и Адель.

Примечательно, что Бейонсе, которая в 2024 году возглавила аналогичный список от Billboard, на этот раз заняла лишь седьмую строчку.

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