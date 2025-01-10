Тейлор Свифт признана самой успешной исполнительницей XXI века

Тейлор Свифт признана самой успешной исполнительницей XXI века5
- 10.01.2025, 13:42
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Певица установила несколько рекордов.
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых успешных исполнителей XXI века, составленный музыкальным журналом Billboard.
При создании списка учитывались показатели двух ключевых чартов: песенного Billboard Hot 100 и альбомного Billboard 200. Подсчеты охватывали период с 2000 по 2024 год.
Тейлор Свифт установила несколько рекордов: 14 ее альбомов заняли первое место в Billboard 200, что является абсолютным достижением среди женщин-исполнителей и 12 ее песен возглавили хит-парад Hot 100.
На втором месте в рейтинге оказался рэпер Дрейк, а третью строчку заняла певица Рианна. В топ-10 также вошли Леди Гага, Бритни Спирс, Канье Уэст, Джастин Бибер, Ариана Гранде и Адель.
Примечательно, что Бейонсе, которая в 2024 году возглавила аналогичный список от Billboard, на этот раз заняла лишь седьмую строчку.