Президентом Ливана стал христианин Джозеф Аун
- Виктор Фролинский
- 10.01.2025, 14:05
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Режим аятолл утрачивает власть над страной.
Национальная ассамблея Ливана избрала сегодня президента. Во главе государства становится главнокомандующий ливанской армией генерал Джозеф Аун. Два года президентский пост оставался вакантным в ситуации тотального обвала. Теперь вакуум власти заполнен – в принципиально новых обстоятельствах, внушающих оптимизм.
Джозеф Аун – христианин-маронит, католик восточного обряда. Конституция Ливана резервирует президентский пост за представителем этой конфессии (тогда как премьером может быть только мусульманин-суннит, председателем парламента – мусульманин-шиит, его заместителем – православный христианин). Большинство ливанских маронитов – фалангисты, Ливанские силы, национал-либералы – традиционно придерживаются правой прозападной ориентации и военно-политического союза с Израилем. Особняком среди них держится партия «Марада», ориентированная на Сирию.
Избрание Ауна удалось во втором туре на основе широкого консенсуса. Изначально его кандидатуру выдвигал горец-маронит Самир Джааджаа – легендарный фалангист, правохристианский командир времен гражданской войны. К его Ливанским силам примкнули фалангисты Катаиб во главе с Сами Жмайелем. Такой союз естественен – вместе воевали. Национал-либеральная партия Камиля Дори Шамуна ныне в парламенте почти не представлена, но довершила традиционную конфигурацию правохристианского лагеря.
Затем снялся с баллотировки в пользу Ауна лидер «Марады» Сулейман Франжье, представитель маронитской аристократии. Случайно оставшийся в живых сорок шесть лет назад, когда бойцы популиста Джааджаа расправлялись с его отцом. Следующими поддержали генерала антиподы правохристиан – левомусульмане из Прогрессивно-социалистическая партия Валида Джумблата. Последними склонились к тому же депутаты-шииты, прежде ориентированные на «Хезболлу» и Иран.
Такое единение смотрится более чем парадоксально. Но оно объяснимо: армия на сегодняшний день – последний государственный институт, сохранивший авторитет в ливанском обществе.
«Я клянусь уважать Конституцию и законы, сохранять независимость ливанской и территориальную целостность Ливана», – произнес в присяге президент Аун. Своими главными задачами он назвал борьбу с преступностью, терроризмом и наркомафией, стабилизацию разрушенной экономики. При этом прозвучала принципиально важная установка: обеспечить исключительное право государства на вооруженные силы. В контексте современной ливанской политики смысл очевиден: генерал-президент берется разоружить «Хезболлу». Вырвать корень ливанской трагедии.
Последние пять лет Ливан пребывал в перманентном коллапсе. За минувшие полвека страна прошла кровопролитную гражданскую войну, сирийскую оккупацию, Кедровую революцию и фактический иранский захват через хомейнистскую прокси-армию. Массовые протесты не переросли в новую революцию. Президент Мишель Аун (однофамилец ныне избранного президента, также генерал ливанской армии) управлял фактически под диктовку «Хезболлы» и Тегерана. Ливан быстро реально закован. Оставалось лишь взывать к образу непобедимого мученика Башира Жмайеля, фалангистского президента навеки: «Изгони персидские полчища!»
Положение изменил прошлый год: Армия обороны Израиля разгромила «Хезболлу», ликвидировала главарей-террористов и предоставила Ливану шанс возрождения. «Я надеюсь, этот выбор будет способствовать стабильности, лучшему будущему Ливана и его народа, а также добрососедским отношениям», – приветствовал нового президента министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.
Избрание Джозефа Ауна одобрено и другими союзниками правохристиан – США, Францией, Саудовской Аравией. Зато очевидно поражение Ирана. Свержение Башара Асада означает для тегеранской теократии (равно как и для путинской «кремлевки») безвозвратную потерю Сирии. Далее происходит неизбежное: режим аятолл утрачивает власть над Ливаном. Инфраструктура хомейнистской экспансии выстраивалась десятки лет. Чтобы рухнуть в считанные месяцы.
Таковы последствия кровавого хамасовского рейда. «И еще не весь развернут свиток». Не дано же было им предугадать.
Виктор Фролинский, vkrizis.info