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В Беларуси ожидается рост заболеваемости ОРИ

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  • 10.01.2025, 14:20
В Беларуси ожидается рост заболеваемости ОРИ

Вакцинация против гриппа доступна на бесплатной и платной основе.

Рост заболеваемости ОРИ в Беларуси ожидается в конце января — февраля. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай, передает БелТА.

«Подтверждается прогноз на рост заболеваемости респираторными инфекциями на конец января — февраль. Это стандартная ситуация, к которой мы возвращаемся в послеэпидемический период», — сказала Светлана Нечай.

Она уточнила, что сейчас страна находится в благоприятном эпидемиологическом периоде, заметив, что заболеваемость в последнюю неделю оказалась на 25% ниже уровня аналогичного периода 2024 года. Специалист добавила, что тенденция к снижению наблюдается на протяжении последних трёх дней.

В структуре возбудителей, которые в настоящее время вызывают заболеваемость респираторными инфекциями, превалируют негриппозные вирусы: парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус. Кроме того, присутствует бактериальная флора — микоплазма пневмонии.

В Минздраве добавили, что вакцинация против гриппа доступна на бесплатной и платной основе.

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