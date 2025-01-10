Politico: Европа может воспользоваться шансом и принести мир в Украину 10.01.2025, 14:40

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Кришьянис Кариньш

Фото: LETA

Будущая безопасность Европы висит на волоске.

Страны НАТО могли бы вмешаться и силовым путем создать демаркационную зону между независимой Украиной и оккупированными территориями, такое мнение Кришьянис Кариньш (перевод — сайт Charter97.org), бывший премьер-министр Латвии, высказал свое мнение в статье для издания Politico:

— Тем не менее, многие в Европе считают войну в Украине чем-то отдаленным. Гуляя по улицам Брюсселя, даже не чувствуешь, что идет война.

Но это происходит. Российская агрессия длится уже более 1000 дней, и, несмотря на большие потери в живой силе и технике, Москва не ослабевает.

Даже несмотря на то, что Соединенные Штаты торопятся с поставками оружия в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа, нельзя отрицать, что вопрос Украины перешел на второй план. Хотя помощь от администрации президента США Джо Байдена часто сопровождалась осторожностью и задержками — «слишком мало, слишком поздно» — новая администрация может оказаться еще менее эффективной.

ЕС должен воспринять это как тревожный сигнал, предупреждающий о необходимости активизироваться для защиты своих интересов, независимо от решений в США.

После почти трех лет войны становится очевидно, что освобождение всех оккупированных территорий в ближайшее время представляется маловероятным, считает бывший премьер-министр:

— Способность России поддерживать свои силы с помощью Ирана, Северной Кореи и Китая опережает возможности Украины и её партнеров — или их готовность — противостоять этому.

Кроме того, с точки зрения Запада, конечная цель в этом конфликте изменилась с победы в войне на сохранение независимости Украины.

Однако недавний опыт показывает, что одно лишь подписание соглашения о прекращении огня с Путиным не принесет мира. В конце концов, после незаконной оккупации и аннексии Крыма в 2014 году и последующей войны в Донбассе было достигнуто перемирие, но Россия просто использовала передышку для наращивания своих сил и полномасштабного вторжения в 2022 году.

Прекращение огня в ближайшей перспективе будет трудно достичь, поскольку нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в переговорах.

Тем не менее, следует ожидать, что новая администрация Трампа так или иначе попытается добиться прекращения военных действий — даже за счет способности Украины защитить себя, пишет Кришьянис Кариньш:

— Когда это произойдет, и Украина, и Европа должны сесть за стол переговоров. Кроме того, если предположить, что прекращение огня может быть достигнуто, неясно, как долго продлится такой мир. Таким образом, везде, где возможная линия разграничения между независимой и оккупированной Украиной окажется под угрозой, ее должны защищать не только украинские военные. Если этого не произойдет, рано или поздно Россия нападет снова и с той же целью.

Именно поэтому новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига недавно обратился с просьбой о полноправном членстве в НАТО в качестве единственной реальной гарантии безопасности для своей страны. Этим запросом он, по сути, констатирует очевидное: мира не будет без присутствия Запада в Украине после окончания боевых действий.

Однако с приходом Трампа в Белый дом вероятность того, что Украину пригласят, кажется маловероятной. Тот же аргумент, который Франция и Германия использовали для отказа Украине в членстве в НАТО еще в 2008 году, сегодня повторяется. Вера в то, что Путин начнет ядерную войну, чтобы осуществить свою мечту о создании новой Российской империи, и что безопасность можно поддерживать путем умиротворения. Но последние 1000 дней доказывают, что это не так.

Умиротворение не ведет к миру, и Путин будет продолжать свою агрессию до тех пор, пока его не остановят. Я сказал это более двух лет назад, когда был премьер-министром, и это все еще верно сегодня.

Но если США и другие союзники по НАТО не готовы поддержать заявку Украины на членство, есть ли другая реальная альтернатива, чтобы попытаться положить конец военным действиям, обеспечить мир, предотвратить полное разрушение страны и возможное распространение войны?

Кришьянис Кариньш считает, что страны НАТО могли бы вмешаться и силовым путем создать демаркационную зону между независимой Украиной и оккупированными территориями:

— Если бы Европа взяла на себя ответственность за это, США, вероятно, поддержали бы эти усилия, даже без участия американских «наземных сил».

Здесь речь идет о лидерстве. Новая администрация Трампа, скорее всего, не захочет взять на себя инициативу, а Совет Безопасности Организации Объединенных Наций фактически парализован вето Китая и России, что вынуждает Европу взять на себя ответственность за обеспечение мира.

В этом контексте новый состав Европейской Комиссии теперь включает комиссара по вопросам обороны и космоса впервые в истории блока. Учитывая, как обычно функционирует ЕС, следует ожидать попытки увеличить военное взаимодействие, консолидация и увеличение мощностей оборонной промышленности Европы. Все это необходимо.

Однако с войной на пороге ЕС нужно больше, чем просто оборонная промышленность, убежден бывший премьер Латвии:

— ЕС нуждается в реальной военной мощи, которая сможет предоставить гарантии независимости Украины, если будет достигнуто соглашение о прекращении военных действий.

Таким образом, теперь европейские лидеры стран НАТО должны работать с администрацией Трампа на всех переговорах о любом возможном соглашении о прекращении огня в Украине, при этом гарантируя, что Киев будет иметь право голоса. И если европейские союзники по НАТО также готовы физически помочь гарантировать любое мирное соглашение, то существует надежда на независимость Украины и мирную жизнь для остальной части континента.

Настало время Европе сказать свое слово.

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