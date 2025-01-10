«Мне и яиц не надо»: видео с тремя курицами покорило белорусов
- 10.01.2025, 14:33
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Узнали, что за порода и сколько стоит.
Для большинства белорусов деревенские курицы — ничем непримечательные домашние птицы. Однако если взглянуть на подворье одного из жителей Несвижского района, едва ли удастся оторвать взгляд.
Видеоролик с тремя курицами на выпасе, который птицевод разместил в TikTok, собрал более 1,5 миллиона просмотров. Многие беларусы восхитились красотой его куриц и засыпали вопросами. Telegraf.news узнал, как называется и сколько может стоить такая порода.
Запечатленные на видео курицы помимо нарядных хохолков также выделяются необычным оперением. Это падуаны — старинная порода кур, которая была выведена в Италии еще в XVII веке.
По словам Ивана Возника одна несушка-падуан приносит 120 яиц в год и является настоящим украшением двора.
«Эта птица для души, выставок и для украшения двора, — написал владелец в комментариях, отвечая на один из вопросов пользователей, и добавил, что падуаны неприхотливы, как и обычные куры.
«Чарнявая, бялявая, а трэццяя рыжа-кучаравая», — вспомнил слова популярной песни один из беларусов, рассмотрев расцветку героинь видеоролика.
«Это не курочки, это украшение двора! Мне и яиц не надо, только бы это чудо было во дворе», — восхитилась одна из пользовательниц.
«Ими только любоваться… Как жар-птицы… Есть ни в коем случае», — написала другая, на что автор заметил, что «для мяса есть другая птица», и он их ни разу не ел.
«Вот этот, черно-белый, как раскраска антистресс», — провел аналогию один из комментаторов.
«Это не куры, а произведение искусства», — высказался еще кто-то.
Иван Вознюк занимается породистым птицеводством, и многие беларусы засыпали его вопросами о продаже таких куриц и их яиц. На это автор видео ответил, что куриц не продает, но яйца в перспективе, вероятно, сможет предложить покупателям.
К слову, падуаны на подворьях у белорусов достаточно редки, и предложения о продаже таких породистых кур быстро исчезают с досок объявлений. Петух-падуан, согласно одному из уже недоступных предложений в интернете в Беларуси, обошелся бы в 25 рублей.
@ivanvoznyukbelarus Куры породы брама кукушечная🐓🪹 #фермерскоехозяйство #брамакуры #породныекуры #сельскийблог #домашниекуры #птицеводство #брама #фермерство #куры ♬ оригинальный звук - Иван Вознюк Беларусь