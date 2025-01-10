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Очереди на границе Беларуси и Польши все еще сохраняются

  • 10.01.2025, 14:48
Очереди на границе Беларуси и Польши все еще сохраняются

Утром было более 2100 автомобилей.

Очереди на границе Беларуси и Польши сохраняются. На утро пятницы 10 января выезда из Беларуси ожидали более 2100 легковых автомобилей, об этом пишет пресс-служба Госпогранкомитета.

По информации ГПК, польская сторона оформила примерно 33 легковушки в час.

Пользователи в чате по пересечению границы пишут, что само прохождение границы может занять несколько часов, а вот ожидание своей очереди в специальной зоне — несколько дней, отмечает «Медиазона»

В очереди стоят и автобусы. Во вторник 7 января в связи со сложной ситуацией на границе перевозчик «Минсктранс» разрешил своим пассажирам в очереди на границе бесплатно пересаживаться в автобусы, находящиеся ближе к пункту пропуска (пассажиры поступали так и раньше, но за дополнительную плату и неофициально).

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