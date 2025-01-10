Украинские дроны взяли в плен русских оккупантов 10.01.2025, 15:03

Россияне подняли руки вверх, чтобы выжить.

Подняли руки вверх, чтобы выжить: украинские дроны взяли в плен оккупантов. Видео

Украинские воины на одном из направлений пополнили обменный фонд. Они взяли в плен двух российских оккупантов с помощью БпЛА, пишет «Обозреватель».

Перед тем дроновады 28 отдельной механизированной бригады и 57 отдельного батальона ТрО изрядно погоняли захватчиков, истощив их и дав понять: дальнейшие попытки побега не имеют смысла.

«Дроны 28 ОМБр и 57 отдельного батальона ТРО взяли оккупантов в плен! Еще на рассвете эти двое пытались спрятаться, впрочем были обнаружены и попали под прицел «мавиков» и FPV. Прицельными сбросами и ударами камикадзе, пилоты разбили первое укрытие. Тогда же россияне начали перебегать в другое. Однако бесполезно – его тоже разбили дронами», – говорится в сообщении.

Все дальнейшие попытки оккупантов избежать неизбежного заканчивались одним и тем же: обнаружением и новыми «приветами».

«Операторы БПЛА постоянно их находили и «кошмарили», пока они не поняли свое положение и не задрали руки вверх. Тогда же наши экипажи стали сопровождать захватчиков к позициям пехотинцев. А чтобы те двое ничего не натворили, каждое движение контролировалось FPV и дронами из сбросами», – отметили в 28 ОМБр.

Со сцепленными за затылком руками пленные россияне под наблюдением беспилотников добрались до места, где их обезоружили украинские воины.

«Когда оккупантов наконец приняли, те высоко оценили профессионализм наших бойцов», – иронично отметили воины.

Подняли руки вверх, чтобы выжить: украинские дроны взяли в плен оккупантов. Видео

На видео оба пленных захватчика отдали должное профессиональности украинских дронщиков.

«Удивила работа вашей БпЛА... С самого рассвета нас обнаружили и не давали нам покоя, мы пытались спрятаться и так, и сяк, в траншеях – нас везде находили. Мы пытались перебегать – нас все равно находили. Все время над нами висели «птички». БпЛА у вас работают отлично. Поэтому мы решили сдаться, потому что поняли: нету смысла прятаться. Не убежишь, от «птичек» не убежишь вообще никуда», – признались россияне.

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