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Экс-защитник «Энергетика-БГУ» переходит в «Манчестер Сити» с «космическим» контрактом

  • 10.01.2025, 15:09
Экс-защитник «Энергетика-БГУ» переходит в «Манчестер Сити» с «космическим» контрактом
Абдукодир Хусанов

Пеп Гвардиола уже дал зеленый свет на трансфер.

Трансфер центрального защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» находится на завершающем этапе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо, пишет «Трибуна».

По информации источника, английский клуб приближается к подписанию 20-летнего узбека. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола уже дал зеленый свет на этот трансфер.

Личные условия с Хусановым согласованы – он хочет присоединиться к «Манчестер Сити», который, по предварительным данным, предложил за него 50 миллионов евро.

«Ланс» купил Хусанова летом 2023 года за 100 тысяч евро из «Энергетика-БГУ». В текущем сезоне он отдал 1 ассист в 16 матчах.

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