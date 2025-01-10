Экс-защитник «Энергетика-БГУ» переходит в «Манчестер Сити» с «космическим» контрактом
- 10.01.2025, 15:09
Пеп Гвардиола уже дал зеленый свет на трансфер.
Трансфер центрального защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» находится на завершающем этапе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо, пишет «Трибуна».
По информации источника, английский клуб приближается к подписанию 20-летнего узбека. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола уже дал зеленый свет на этот трансфер.
Личные условия с Хусановым согласованы – он хочет присоединиться к «Манчестер Сити», который, по предварительным данным, предложил за него 50 миллионов евро.
«Ланс» купил Хусанова летом 2023 года за 100 тысяч евро из «Энергетика-БГУ». В текущем сезоне он отдал 1 ассист в 16 матчах.