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В Беларуси похолодает до −11°С

  • 10.01.2025, 15:00
В Беларуси похолодает до −11°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

В выходные похолодает, а в понедельник ожидается до −11°С. Об этом сообщает pogoda.by.

В субботу, 11 января, погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, который сместится со стран Балтии на западные районы страны. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине страны пройдут осадки — снег, мокрый снег, дождь. Утром и днем во многих районах ожидаются небольшие осадки — в основном снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −4...+1°С, максимальная днем −2...+2°С. Атмосферное давление будет расти.

12 января, в воскресенье, погодные условия продолжит формировать теряющий активность циклон. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах Беларуси пройдет небольшой снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −1...6°С, максимальная днем −4...+1°С.

13 января, в понедельник, ночью погоду в основном будет формировать неустойчивая воздушная масса арктического происхождения, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, днем с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −2...8°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до −11°С, максимальная днем 0...−6°С.

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