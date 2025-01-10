«На праздники откладывали с осени» 10.01.2025, 15:23

Белорусы честно рассказали, сколько потратили на гулянья.

В начале января большинство из нас – отдохнувшие и выспавшиеся, готовые пополнять истощившийся за время праздников семейный бюджет.

Кому-то придется латать финансовые дыры пару месяцев, а кто-то обойдется одной зарплатой для вхождения в равновесие. Tochka.by узнала у читателей, сколько они потратили на Новый год и Рождество.

Спойлер: в этом году гулянья у героев текста прошли скромнее, чем в прошлом. Все сохраняют принцип умеренности, предпочитая сохранность денежных сбережений.

Праздник на Br1000

Марина традиционно празднует Новый год с друзьями: стол формируют в складчину. У каждого своя зона ответственности.

- На мне было горячее, парочка ингредиентов для оливье, кое-что для сырной и мясной нарезки, еще по мелочи – оливки, немного фруктов. Из алкоголя – по одной бутылочке шампанского и вина. На все ушло около Br170, – подсчитала Марина.

Смогла вычислить и транспортные расходы, а именно: цену такси в новогоднюю ночь. В период высокого спроса вышло Br35 за поездку на 10 км.

Плюс к традиционному празднеству у Марины намечены дополнительные застолья с друзьями, которые не попали на "основной стол". На них близкие обмениваются подарками.

- Одна из подобных встреч накануне Нового года прошла в формате домашнего ужина. Паста с лососем, кое-что из нарезки, бутылка вина – Br60, – озвучила сумму Марина.

Для подарков девушка выбирает недорогие, но полезные предметы, поддерживают такой подход и ее родные. В семье и среди друзей давно в почете виш-листы.

- В них вносят подарки на любую сумму: от дорогих духов до мелких безделушек. Каждый может сформировать свой подарочный бокс. По-моему, здорово, – резюмировала собеседница.

Суммарно на все презенты у Марины ушло более Br700. За эти деньги удалось порадовать 12 человек. Крупную сумму за раз осилить сложно: закупать подарки начала еще в ноябре. Тогда потратила около Br200.

Впереди еще несколько встреч с друзьями. На них девушка планирует потратить около Br100. Итого на новогодние праздники и подарки у Марины уйдет почти Br1070.

Домашний вариант для своих

Лена в таких тратах выделяет четыре графы: на подарки друзьям и родным (около Br400), презенты для игры в "Тайного Санту" (примерно Br100), новогодний стол (суммарно Br110) и развлечения (плюс-минус Br60). Итого получилось Br670.

- Праздники люблю за возможность с чистой совестью побыть в домашней расслабленной обстановке, ни о чем не думать и никуда не спешить. Так и провела свои «зимние каникулы». И ни о чем не жалею, – отметила Елена.

Из развлечений она выбрала прогулки с глинтвейном, выставки и встречи с дорогими людьми.

Домашние тусовки на Br900

Катерина накрывала стол на шестерых: салаты, закуски, горячее, фрукты. В целом все стандартно. За базовое меню вместе со своим молодым человеком они заплатили Br266. В финальный чек не вошел алкоголь. Он строго по предпочтениям каждого – гости закупали его для себя самостоятельно.

На подарки собеседница уже потратила Br280, еще Br300 она запланировала для подобной статьи расходов.

"В прошлые годы бюджет был больше"

Семья Андрея приготовила буквально таз оливье – вышло около 10 кг. Плюс два противня фирменного мяса по-французски. На закуски традиционно – икра: в этом году мужчина выбрал красную кетовую. Был и самостоятельно засоленный стейк из красной рыбы.

Суммарно за стол на пятерых ушло Br300. На подарки по сравнению с прошлыми годами сильно не тратились: обошлись приятностями за небольшую стоимость.

- Друзей уважили бутылочками хороших виски, родителям купили умный чайник и деликатесные морепродукты в качестве вкусняшек. Так, на все подарки примерно Br500 и ушло, – подбил счет Андрей.

По его словам, раньше бюджет на Новый год был больше, но сейчас семья захотела отложить сбереженные средства на будущее, а праздник отметила "скромно и со вкусом". Суммарно понятие "скромности" обошлось семье в Br800.

Новый год и день рождения

Ольга в начале января празднует не только новый календарный год, но и свой собственный. День рождения у девушки аккурат к моменту доедания новогодних салатиков – 3 января.

- Дата, к которой снова становишься за плиту и формируешь, по сути, еще один праздничный стол, – с грустью отметила собеседница.

Много готовить девушка не любит. Но начало года подкидывает сразу два повода поздороваться с кастрюлями и сковородками.

Готовиться к нескольким праздникам Ольга начинает еще осенью: то часть зарплаты отложит, то заранее закупит подарки. Так, на Новый год потратила примерно Br700. Причем продукты заняли в них лидирующую позицию – Br400, соответственно, за подарки пришлось отдать Br300.

Еще примерно Br250 ушло на стол в честь дня рождения. Таким образом, январь "разорил" Ольгу на Br950.

Стол от шеф-повара

Максим упорно приучает семью к профессиональному подходу: стол отдает на откуп шеф-поваров. Заказывает пару горячих блюд и несколько закусок. За все получилось Br420.

- Это гораздо проще, чем самому целый день провести на кухне. Правда, семья все равно не может полностью уйти от готовки: домашние заняли кухню, чтобы сделать любимые салаты. Потом доедать пришлось три дня, – с доброй укоризной отметил собеседник.

Из подарков мужчина выбрал полезный – робот-пылесос, за передвижением которого дружно наблюдает вся семья, включая домашнего кота.

- И весело, и удобно, – резюмировал Максим.

Так, суммарно ценник Нового года в семье нашего собеседника уверенно перешагнул четырехзначное число.

Тематическая вечеринка дома

Который год Ева отмечает праздники в кругу друзей. Ребята креативные и не упускают возможности сделать из посиделок веселую вечеринку со смешными конкурсами.

- В прошлом году все мы дружно шили костюмы в тематике детского утренника. В этом к концу декабря у всех скопился вал дедлайнов, поэтому выбрали вариант попроще: пижамную вечеринку с забавными активностями и игрой в «Тайного Санту», – поделилась девушка.

Бюджет друзья давно решили тратить на впечатления, потому для подарков выбрали скромный предел в Br30. За него каждый из гостей должен был приобрести смешные домашние тапочки. В компании соревновались на звание самых забавных.

- Были и бревна, и гамбургеры, и мягкие кроссовки, и олени, и даже резиновые рыбы, – перечислила Ева.

Стоимость стола друзья традиционно делят на равные части между собой. В этом году готовили самостоятельно: получилось по Br80 с каждого, еще Br70 ушло на приобретение новогодней пижамы, Br120 – на подарок другу и около Br70 – на поход в аквапарк на Рождество.

Всего зимние праздники "съели" Br340. Вполне бюджетно, вкусно, весело и уютно. Все, что нужно для новогоднего марафона расслабления и перезагрузки.

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