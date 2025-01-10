закрыть
10 января 2025, пятница, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин начал выпрашивать переговоры с Си Цзиньпином

  • 10.01.2025, 15:26
Путин начал выпрашивать переговоры с Си Цзиньпином
Фото: Getty Images

После отказа китайских портов принимать российский «теневой» флот.

Правитель России Владимир Путин запросил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином после того, как Китай ввел ограничения на прием в своих портах попавших под санкции танкеров «теневого» российского флота, пишет The Moscow Times.

О предстоящих телефонном разговоре с Си Цзиньпином, первом за последние 11 месяцев, Путин сообщил в четверг на совещании с членами правительства. «У нас с моим коллегой, с руководителем Китайской Народной Республики, скоро будет телефонный разговор», — сказал Путин.

Ранее, в декабре, в ходе телешоу «Прямая линия», Путин утверждал, что считает лидера Китая «своим другом», а отношения с Пекином называл лучшими в российской истории. «Прежде всего это связано с взаимным доверием», — говорил Путин, добавляя, что взаимный товарооборот достиг $220-240 млрд в год.

В декабре с визитом в Пекин ездил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который, как отмечает РБК, передал Си Цзиньпину секретное «личное послание» от Путина. Сам Путин последний раз общался с председателем КНР в октябре 2024 года, во время саммита БРИКС в Казани, где Кремль безуспешно пытался лоббировать проект «единой валюты» блока. Она, по задумке российских чиновников, могла бы стать стать частью новой международной платежной системы, которая бы заменила западную и не была бы подвержена западным санкциям.

Новый раунд переговоров с Си Цзиньпином потребовался Путину через три дня после того, как Shandong Port Group — один из крупнейших портовых операторов КНР — объявил, что де-факто присоединяется к американским санкциям против российского теневого флота.

Компания, управляющая портами в провинции Шаньдун, куда импортируются основные объемы подсанкционной нефти из России, Ирана и Венесуэлы, предупредила, что с 6 января прекратит принимать суда, внесенные в «черные списки» Минфина США. Ограничения для «теневых» танкеров коснутся в том числе Циндао — пятого по объему грузов порта КНР, а также портов Жичжао и Яньтай, через которые в прошлом году суммарно Китай закупал 1,74 млн баррелей в сутки, или почти пятую часть всего нефтяного экспорта.

По оценкам Lloyd’s List Intelligence, в настоящий момент более 650 танкеров входят в активный теневой флот, который возит нефть в обход санкций. Из них 250-300 судов регулярно транспортируют баррели российского происхождения.

На конец 2024 года США, Британия и Евросоюз внесли в санкционные списки около 180 танкеров, которые транспортировали нефть российского происхождения в обход санкций и с нарушением «ценового потолка» ($60 за баррель). Из них более 100 танкеров были вынуждены встать на якорь и больше не возят баррели из РФ, подсчитал Bloomberg.

Новым ударом по «теневому флоту» Кремля могут стать «прощальные» санкции уходящей администрации Джо Байдена, которая, по данным The Washington Post, планирует внести в «черные списки» еще более сотни судов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц