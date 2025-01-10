Путин начал выпрашивать переговоры с Си Цзиньпином 10.01.2025, 15:26

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После отказа китайских портов принимать российский «теневой» флот.

Правитель России Владимир Путин запросил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином после того, как Китай ввел ограничения на прием в своих портах попавших под санкции танкеров «теневого» российского флота, пишет The Moscow Times.

О предстоящих телефонном разговоре с Си Цзиньпином, первом за последние 11 месяцев, Путин сообщил в четверг на совещании с членами правительства. «У нас с моим коллегой, с руководителем Китайской Народной Республики, скоро будет телефонный разговор», — сказал Путин.

Ранее, в декабре, в ходе телешоу «Прямая линия», Путин утверждал, что считает лидера Китая «своим другом», а отношения с Пекином называл лучшими в российской истории. «Прежде всего это связано с взаимным доверием», — говорил Путин, добавляя, что взаимный товарооборот достиг $220-240 млрд в год.

В декабре с визитом в Пекин ездил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который, как отмечает РБК, передал Си Цзиньпину секретное «личное послание» от Путина. Сам Путин последний раз общался с председателем КНР в октябре 2024 года, во время саммита БРИКС в Казани, где Кремль безуспешно пытался лоббировать проект «единой валюты» блока. Она, по задумке российских чиновников, могла бы стать стать частью новой международной платежной системы, которая бы заменила западную и не была бы подвержена западным санкциям.

Новый раунд переговоров с Си Цзиньпином потребовался Путину через три дня после того, как Shandong Port Group — один из крупнейших портовых операторов КНР — объявил, что де-факто присоединяется к американским санкциям против российского теневого флота.

Компания, управляющая портами в провинции Шаньдун, куда импортируются основные объемы подсанкционной нефти из России, Ирана и Венесуэлы, предупредила, что с 6 января прекратит принимать суда, внесенные в «черные списки» Минфина США. Ограничения для «теневых» танкеров коснутся в том числе Циндао — пятого по объему грузов порта КНР, а также портов Жичжао и Яньтай, через которые в прошлом году суммарно Китай закупал 1,74 млн баррелей в сутки, или почти пятую часть всего нефтяного экспорта.

По оценкам Lloyd’s List Intelligence, в настоящий момент более 650 танкеров входят в активный теневой флот, который возит нефть в обход санкций. Из них 250-300 судов регулярно транспортируют баррели российского происхождения.

На конец 2024 года США, Британия и Евросоюз внесли в санкционные списки около 180 танкеров, которые транспортировали нефть российского происхождения в обход санкций и с нарушением «ценового потолка» ($60 за баррель). Из них более 100 танкеров были вынуждены встать на якорь и больше не возят баррели из РФ, подсчитал Bloomberg.

Новым ударом по «теневому флоту» Кремля могут стать «прощальные» санкции уходящей администрации Джо Байдена, которая, по данным The Washington Post, планирует внести в «черные списки» еще более сотни судов.

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