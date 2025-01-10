закрыть
10 января 2025, пятница, 16:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России «Нептуном» поражен склад хранения дронов-разведчиков

  • 10.01.2025, 15:30
  • 4,296
В России «Нептуном» поражен склад хранения дронов-разведчиков

СБУ и ВМС провели совместную операцию.

Служба безопасности Украины вместе с Морскими силами отработали по складу хранения боеприпасов в Ростовской области. Удар был нанесен «Нептуном».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

В ночь на 10 января дроны СБУ и ракета «Нептун» отработали по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в Ростовской области. По информации наших источников, сначала беспилотники Службы безопасности «перегрузили» российскую ПВО, а затем на объект «посетил» «Нептун».

В СБУ отметили, что россияне всю ночь в соцсетях жаловались на звуки пролетающих дронов, работу российской ПВО и писали о сильном взрыве, вероятно, прилет «Нептуна». Позже местные обсуждали многократные взрывы вблизи Чалтыря, которые свидетельствуют о вторичной детонации боеприпасов.

«СБУ вместе с ВМС ВСУ поразили сверхважную цель - склад с разведывательными дронами, которые корректируют вражеские удары по украинским городам и линии фронта. Теперь этих российских «птичек» в небе станет меньше. Работа по военным объектам во вражеском тылу будет продолжаться», - сообщил информированный источник в СБУ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц