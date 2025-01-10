В России «Нептуном» поражен склад хранения дронов-разведчиков 10.01.2025, 15:30

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СБУ и ВМС провели совместную операцию.

Служба безопасности Украины вместе с Морскими силами отработали по складу хранения боеприпасов в Ростовской области. Удар был нанесен «Нептуном».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

В ночь на 10 января дроны СБУ и ракета «Нептун» отработали по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в Ростовской области. По информации наших источников, сначала беспилотники Службы безопасности «перегрузили» российскую ПВО, а затем на объект «посетил» «Нептун».

В СБУ отметили, что россияне всю ночь в соцсетях жаловались на звуки пролетающих дронов, работу российской ПВО и писали о сильном взрыве, вероятно, прилет «Нептуна». Позже местные обсуждали многократные взрывы вблизи Чалтыря, которые свидетельствуют о вторичной детонации боеприпасов.

«СБУ вместе с ВМС ВСУ поразили сверхважную цель - склад с разведывательными дронами, которые корректируют вражеские удары по украинским городам и линии фронта. Теперь этих российских «птичек» в небе станет меньше. Работа по военным объектам во вражеском тылу будет продолжаться», - сообщил информированный источник в СБУ.

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