На строительном рынке маячит очередное банкротство

На строительном рынке маячит очередное банкротство1
- 10.01.2025, 15:40
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Компания связана с «дочкой» «Беларуськалия».
Банкротится компания, которая занималась строительством сельхозсооружений и связана с «дочкой» «Беларуськалия». Это следует из документа, опубликованного в Едином госреестре сведений о банкротстве, отмечает «Зеркало».
Экономический суд Минска 30 декабря 2024 года возбудил дело о банкротстве «Европейского аграрного агентства-спецстрой» (его также называют «ЕАА-спецстрой»).
В суд подала инспекция Министерства по налогам и сборам, так как фирма задолжала в бюджет более 928 тыс. рублей.
Суд решил ввести до 31 января этого года защитный период. Речь о времени, когда временный управляющий оценивает, есть ли у компании возможности улучшить свое финансовое положение и рассчитаться по долгам.
«Беларуськалий» ищет новых владельцев для своей доли в совместном с эстонцами бизнесе
«Европейское аграрное агентство-спецстрой» принадлежит беларусско-эстонской фирме «Европейское аграрное агентство». Ей в свою очередь владеет «дочка» «Беларуськалия» — сельскохозяйственный холдинг «Беларускалий-Агро».
В 2020 году «ЕАА-спецстрой» начало строительство «ультрасовременного» молочнотоварного комплекса в Солигорском районе, который планировалось закончить в 2021-м. На начало того года работы еще не были завершены. Однако по данным на 2024 год, проект был готов — в июле его посещал министр сельского хозяйства Беларуси Анатолий Линевич.
До этого компания построила еще два объекта в Любанском районе.