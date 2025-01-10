Анджей Дуда: Желаю, чтобы политические перемены в Беларуси произошли уже в 2025 году 1 10.01.2025, 15:58

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И следующий Новый год можно было встретить в свободной Беларуси.

Президент Польши Анджей Дуда встретился с представителями белорусских демократических сил, общественных организаций и независимых медиа. Рождественско-новогодняя встреча прошла 9 января в президентском дворце в Бельведере (Варшава).

Об этом сообщает официальный сайт президента Польши.

Анджей Дуда пожелал гостям, чтобы в Беларуси как можно скорее произошли политические перемены и «Беларусь обрела свободу, суверенитет, настоящую независимость и снова стала демократической страной»:

— Я очень рад, что могу принять вас в четвертый раз на этой дружеской рождественско–новогодней встрече, но я полностью осознаю, что мы проводим эти встречи здесь именно потому, что вы находитесь в нашей стране из-за режима, который сейчас в Беларуси.

Поэтому скажу так: желаю вам от всего сердца в связи с этим только что начавшимся 2025 годом, чтобы вы могли когда-нибудь пригласить меня к себе – в Минск или в другой город в Беларуси – и чтобы вместе провести там эту новогоднюю и рождественскую встречу.

Желаю вам, чтобы такая ситуация сложилась уже в наступающем году, чтобы мы могли встретиться в 2026-м. То есть, чтобы в 2025 году в вашей стране – у нашего соседа, у соседа Польши – произошли эти так ожидаемые и желанные другими государствами, и как дорого выкупленные белорусами политические перемены. Чтобы Беларусь обрела свободу, суверенитет, настоящую независимость и снова стала демократической страной.

Я говорю об этом так решительно, потому что знаю, что в этом месяце пройдут так называемые «выборы» в Беларуси, которые не будут иметь ничего общего с выборами в демократическом смысле. То есть, снова будет то, что мы уже наблюдали – просто обман. Я также понимаю, что в связи с этим событием в настоящее время усиливаются преследования людей, которые хотели бы свободной, суверенной, независимой Беларуси.

Таким признаком является приговор, вынесенный против священника Генриха Околотовича буквально несколько дней назад – 30 декабря — 11 лет колонии общего режима.

Это показывает, с кем и с чем мы имеем дело прямо сейчас. Мы говорили именно на эту тему со Светланой Тихановской, говорили об этом позорном приговоре в отношении священника Околотовича. Но мы говорили и о других священниках — не только католических, но и православных — которые в данный момент находятся в тюрьмах. Мы говорили об отцах, о братьях – о членах монашеских орденов, которые сейчас находятся в тюрьмах и преследуются. Мы говорили об Анджее Почобуте. Но также и о всех тех, кто ждет, чтобы вернуть свободу, чтобы свобода вернулась на их родину.

Но я пригласил вас сюда не только для того, чтобы пожелать этого, и не только для того, чтобы вы укрепили свою веру в то, что свобода, независимость и суверенитет вернутся в Беларусь и что она станет настоящей, свободной, суверенной и действительно европейской страной. Я также хочу сказать вам, что независимо от того, что я завершаю свою президентскую миссию здесь, и спустя чуть более шести месяцев придет новый президент Польши на мое место, я всегда буду другом свободной, суверенной и независимой Беларуси, вашим другом и что вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку, где бы я ни был.

главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина и Анджей Дуда

Но больше всего – как я уже сказал — я хочу высказать свои пожелания. Желаю личного счастья. Желаю вернуть себе свободную, суверенную, независимую родину. Желаю мира в семьях, всем государствам. Желаю восстановить возможность контакта с близкими людьми, с которыми на данный момент вы разделены границей между нашими странами. Желаю процветания всему сообществу белорусов, находящихся в данный момент здесь, в Польше. Я желаю вам, чтобы вы чувствовали себя хорошо у нас, несмотря на то, что вы здесь, как я уже сказал, в основном из-за принуждения, из-за преследований.

С координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко

С ведущими белорусскими спортсменами Александрой Герасименей и Степаном Поповым

Но я хотел бы, чтобы вы чувствовали, что Польша дружелюбна к вам и что она не только соседняя вам страна, но и в каком-то смысле она также является вашей второй родиной — страной, которая приветствует вас, страной, которая не только считает вас гостями, но и, прежде всего, считает вас братьями. Я желаю вам этого. Потому что у меня такое чувство. У меня такое внутреннее чувство, что это не просто дружеская встреча через границу, но это братская встреча двух народов, которые имеют столько связей и настолько этнически связаны друг с другом, что их действительно трудно разделить. И я верю, что никто никогда не разлучит нас.

Всего хорошего!

Светлана Тихановская поблагодарила президента Польши за приглашение на встречу и пожелания свободы для Беларуси.

«У нас, поляков и белорусов, общие исторические и культурные традиции… Сегодня нас также объединяет общая боль, что наш герой Анджей Почобут, а также другие политические заключенные не могут быть вместе с нами. Мы должны объединиться и бороться, чтобы каждый из политзаключенных, которого несправедливо держат за решеткой, вернулся домой. Давайте также будем бороться, чтобы мы могли безопасно вернуться на родину. Мы должны сделать все, чтобы Беларусь была свободной. Так же, как поляки когда-то шли своим путем свободы, теперь таким путем идут белорусы. Он очень тяжелый, но ничто не может нас остановить», — заявила Тихановская.

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