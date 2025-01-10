Стала известна причина отсрочки визита спецпредставителя Трампа в Киев 1 10.01.2025, 16:12

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Ее раскрыло МИД Украины.

Визит избранного Дональдом Трампом спецпредставителя Кита Келлога в Украину перенесли по юридическим причинам. Он состоится уже после инаугурации Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Георгия Тихого на брифинге.

- Я бы предпочел, чтобы все-таки команда генерала Келлога комментировала сроки визита. Могу сказать, что визит продолжает готовиться, он состоится, - сказал Тихий.

По его словам, никаких политических причин переноса визита нет. Речь идет лишь о юридических причинах, по которым Келлог приедет в Украину после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.

- Американское законодательство содержит такой важный законодательный акт, который называется Logan Act. Согласно которому, все контакты должны происходить после вступления в должность президента. По нашей информации - это единственная причина. Мы готовимся к этому визиту, мы считаем, что он очень важен, и мы действительно хотим как можно быстрее после инаугурации начать диалог с Келлогом по наиболее важным вопросам достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира, - пояснил спикер.

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