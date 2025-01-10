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В Беларуси у «ходоков» появилась новая схема обмана

  • 10.01.2025, 16:18
  • 2,732
В Беларуси у «ходоков» появилась новая схема обмана

Можно лишиться очень крупной суммы.

Оказывается, «ходоки», предлагающие поменять счетчики и другое инженерное оборудование доверчивым белорусам, теперь даже не удосуживаются дойти до вашей квартиры, пишет «Онлайнер».

Для новой мошеннической схемы достаточно только звонка, рассказали в Следственном комитете.

В прошлом ноябре 54-летней минчанке поступил неожиданный звонок. Незнакомец по ту сторону смартфона представился работником «Энергосбыта» и сообщил, что в квартире уже пора заменить счетчики. Псевдоспециалист убедил женщину, что переживать не за что, а для оформления соответствующей заявки достаточно назвать свои персональные данные по телефону. Без тени сомнения белоруска выполнила инструкции и даже назвала банк, в котором обслуживается.

В этот же момент в одном из мессенджеров ей позвонил человек, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов. Он заверил женщину, что счетчики никто менять не собирался, а паспортные данные она предоставила мошенникам. Они в свою очередь уже успели распорядиться конфиденциальной информацией и оформили на ее имя несколько кредитов в банках.

Но собеседник тут же успокоил женщину — с аферистами разберутся. Нужно лишь ее содействие в «операции».

После общения с «сотрудником милиции» на связь вышел псевдоменеджер Национального банка и рассказал, что необходимо сделать, чтобы поймать мошенников. А именно — прийти в любое финансовое учреждение и оформить займы на максимальные суммы. После одобрения кредитов женщина должна выполнить простую формальность — перевести деньги на предоставленные куратором «безопасные» счета. Минчанку даже отблагодарили за отзывчивость, ведь ее участие поможет в дальнейшем изобличить преступников и привлечь их к уголовной ответственности.

В течение нескольких дней минчанка получила пять кредитов на сумму более 130 000 рублей и перевела их на зарубежные счета. Но на этом все не закончилось.

Женщину, как уже опытную разведчицу, попросили помочь пенсионерке из пригорода, которая не понимала, как ей погасить задолженность и сделать все правильно, чтобы преступники сами себя рассекретили. Поэтому к делу подключили уже опытную минчанку. Вот только отработанный сценарий пошел не по плану.

В пригороде ее встретила не только пенсионерка, но и реальные сотрудники милиции, которые задержали «волонтера» для выяснения обстоятельств. На допросах минчанка рассказала, что действовала по незнанию и верила случайным собеседникам на слово. Подозрений странные просьбы и задания не вызвали, женщина думала о своей миссии в «операции», хотя сама же и попала в ловушку аферистов.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). В настоящее время продолжается поиск людей, причастных к этому преступлению.

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