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Эстонская разведка объяснила, какие проблемы для РФ создало новое наступление ВСУ в Курской области

  • 10.01.2025, 16:26
  • 1,202
Эстонская разведка объяснила, какие проблемы для РФ создало новое наступление ВСУ в Курской области

Россия не способна вернуть территории.

В разведцентре Сил обороны Эстонии заявили, что новым наступлением в Курской области Украина показала неспособность России вернуть эти территории.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, которого цитирует ERR.

В то же время, по его словам, несмотря на успешные глубокие удары Украины по России, РФ продолжает удерживать тактическую инициативу.

- Хотя успех рейда имел тактический характер, он снова привлек большое внимание общественности и насыпал приличное количество соли в открытую рану российского военного руководства – неспособность вернуть оккупированные районы Курской области, – сказал Кивисельг.

Он рассказал, неудача России в Курской области была также усилена высокоточными ударами Украины по командным пунктам 76-й десантно-штурмовой дивизии и 810-й бригады морской пехоты, в результате которых погибли и были ранены несколько высокопоставленных офицеров, что очень подорвало управление этими подразделениями.

При этом Кивисельг отметил, что несмотря на вовлечение северокорейского контингента в боевые действия никакого военного успеха России так и не удалось добиться.

Он добавил, что в более широком контексте нерешенным остается вопрос Курской области, а также фактическая капитуляция и вывод войск РФ из Сирии.

- Это еще больше усиливает давление на руководство российских вооруженных сил. Также усиливается давление на самого Путина со стороны российского общества, – сказал Кивисельг.

Глава эстонской разведки указал, что пессимизм в РФ усиливается и из-за точных ударов Украины по инфраструктуре РФ.

Он также указал, что оккупационная армия РФ установила контроль над Курахово в Донецкой области, а также продвинулись на запад.

Кроме того, Россия усилила давление на село Воздвиженка, что ставит под угрозу безопасность трассы, которая соединяет Покровск и Константиновку.

Подразделения оккупационных войск также продвинулись в направлении Торецка. На Лиманском направлении российской армии удалось форсировать реку Жеребец и по обе стороны реки начать оказывать давление на переправы в районе поселка Терны.

Несмотря на это, оборона Украины держится, и завоевание каждого квадратного километра украинской территории по-прежнему обходится агрессору минимум в 100 жизней, резюмировал он.

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