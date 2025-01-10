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Эксперт: Украинский дрон Raybird осуществляет чрезвычайно важные миссии

  • 10.01.2025, 16:42
Эксперт: Украинский дрон Raybird осуществляет чрезвычайно важные миссии
дрон Raybird

Беспилотник является не только разведывательным.

Raybird ACS, в первую очередь, является разведывательным беспилотником. Дрон осуществляет чрезвычайно важные миссии на всех направлениях фронта.

Об этом рассказал РБК-Украина Алексей «Бульдозер», специалист в сфере беспилотных авиационных комплексов, руководитель отдела эксплуатации украинской компании Skyeton.

По словам эксперта, дрон, кроме того, что является разведывательным, также способен и поражать объекты. В частности он причастен ко многим миссиям, которые сейчас распространяются в пабликах, с уничтожением врага, поездов, эшелонов и прочего.

«Самолет позволяет находить тыловые скопления врага или что-то интересное. Потому что мы можем вести себя вызывающе в тех местах, где нас не ожидают. Во-вторых, за счет наших высот, мы обычно от 2 километров летаем, работаем, наша оптика, наши камеры предоставляют нам возможность и днем, и ночью понимать что мы видим и как с этим работать», - рассказал Алексей «Бульдозер».

Он добавил, что очередным преимуществом дрона является количество его времени в воздухе, которое может достигать даже до 20 часов на одной заправке. Последнее же является большой проблемой для других беспилотников, поскольку во время задач им приходится возвращаться на дозаправку.

«У нас наоборот система работает таким образом, что мы можем пойти на «подхват» на другое направление, пролететь 200-300 км общего маршрута для того, чтобы постоянно нон-стоп выполнять не одну задачу и возвращаться обратно, а одну за одной. Просто я бы назвал это 24/7», - отметил эксперт.

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