«Скандал такой устроил, отдали назад деньги»7
- 10.01.2025, 16:53
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В соцсети обсуждают «белые» доллары, которые обменники не хотят брать.
В TikTok рассказали о старых «белых» долларах, с которыми могут возникать проблемы в обменниках. «И что мне теперь делать? Мне машину не продадут за них?» — задается вопросом автор видео.
Одна из пользовательниц TikTok рассказала, что в обменнике ей предложили приобрести «старые белые» доллары. Кассир сказала, мол, других банкнот нет, а эти люди не спешат брать, отмечает «Зеркало».
«Ездила к родителям. Они говорят: «Ты что, купила старые доллары?» Я говорю: «Да». Короче, они тоже покрутили у виска, — рассказала тиктокер. — Что с ними не так, блин? Может, мне реально уже бежать их сдавать?»
Тиктокер также показала свои сбережения в конверте с долларами. В нем хватало как раз «белых» банкнот.
«И что мне теперь делать? Мне машину не продадут за них? Объясните, я упустила этот момент, когда вдруг доллары поделились на «плохие» и «хорошие»?» — спросила тиктокерша.
В комментариях многие высказали сомнение в том, что такие доллары примут обратно в обменнике. Но были и другие мнения.
Вот некоторые отзывы:
«Их не примут. Я столько банков объездил, чтоб их сдать, на топливо больше потратил. И сумма, конечно, была больше. Но факт, что именно старые купюры».
«У меня знакомый при покупке (валюты. — Прим. ред.) взял два талона на обмен. Купил, и тут его вызывают в другое окно. Решил проверить — обменять (обратно эти же банкноты. — Прим. ред.). Так сказали, что с пятнами. Скандал такой устроил, отдали назад деньги».
«Не берут грязные с пятнами и с плесенью. На вопрос, что делать дальше с ними, предлагают попытать счастье в другом банке».
«Покупаю постоянно старые, так как на них и курс меньше. Меняем — все нормально. Недвижимость покупали, тоже все брали. Пусть умные не берут».
«Сложно сдать теперь доллары. То старые, то на просвет какие-то пятнышки или плесень — не берут».
К слову, позже тиктокерша нашла банк, который готов взять «старые белые» доллары.
@kamilla_vse_mozhet Кто в курсе: что за ситуация с 💵? #деньгиесть #доллары #вопросы #ситуация #прожизнь ♬ оригинальный звук - Камилла говорит