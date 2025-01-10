«Скандал такой устроил, отдали назад деньги» 7 10.01.2025, 16:53

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В соцсети обсуждают «белые» доллары, которые обменники не хотят брать.

В TikTok рассказали о старых «белых» долларах, с которыми могут возникать проблемы в обменниках. «И что мне теперь делать? Мне машину не продадут за них?» — задается вопросом автор видео.

Одна из пользовательниц TikTok рассказала, что в обменнике ей предложили приобрести «старые белые» доллары. Кассир сказала, мол, других банкнот нет, а эти люди не спешат брать, отмечает «Зеркало».

«Ездила к родителям. Они говорят: «Ты что, купила старые доллары?» Я говорю: «Да». Короче, они тоже покрутили у виска, — рассказала тиктокер. — Что с ними не так, блин? Может, мне реально уже бежать их сдавать?»

Тиктокер также показала свои сбережения в конверте с долларами. В нем хватало как раз «белых» банкнот.

«И что мне теперь делать? Мне машину не продадут за них? Объясните, я упустила этот момент, когда вдруг доллары поделились на «плохие» и «хорошие»?» — спросила тиктокерша.

В комментариях многие высказали сомнение в том, что такие доллары примут обратно в обменнике. Но были и другие мнения.

Вот некоторые отзывы:

«Их не примут. Я столько банков объездил, чтоб их сдать, на топливо больше потратил. И сумма, конечно, была больше. Но факт, что именно старые купюры».

«У меня знакомый при покупке (валюты. — Прим. ред.) взял два талона на обмен. Купил, и тут его вызывают в другое окно. Решил проверить — обменять (обратно эти же банкноты. — Прим. ред.). Так сказали, что с пятнами. Скандал такой устроил, отдали назад деньги».

«Не берут грязные с пятнами и с плесенью. На вопрос, что делать дальше с ними, предлагают попытать счастье в другом банке».

«Покупаю постоянно старые, так как на них и курс меньше. Меняем — все нормально. Недвижимость покупали, тоже все брали. Пусть умные не берут».

«Сложно сдать теперь доллары. То старые, то на просвет какие-то пятнышки или плесень — не берут».

К слову, позже тиктокерша нашла банк, который готов взять «старые белые» доллары.

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