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Стало известно, когда Байден выступит с последним обращением по внешней политике

  • 10.01.2025, 16:57
Стало известно, когда Байден выступит с последним обращением по внешней политике
Джо Байден

Речь будет произнесена в Государственном департаменте в Вашингтоне.

Президент США Джо Байден выступит в понедельник, 13 января, с речью о своем внешнеполитическом наследии, сообщил высокопоставленный представитель администрации.

Чиновник добавил, что речь будет сосредоточена на работе его администрации по укреплению позиций Америки по всему миру, пишет The Hill (перевод — zn.ua).

Ожидается, что Байден обсудит положение Америки на мировой арене, когда он впервые вступил в должность в 2021 году, и будет утверждать, что за прошедшие с тех пор четыре года США заняли более сильную позицию. Он также отметит, что международные альянсы и партнерства являются самыми прочными во времена его администрации.

Этот чиновник также отметил, что Байден будет утверждать, что Америка, в отличие от своих противников, является лидером в мире, и что он передает новой администрации Трампа более сильные позиции, чем те, что он получил от избранного президента Трампа.

По словам чиновника, президент будет говорить о союзах НАТО, поддержке Украины, индо-тихоокеанском партнерстве для противостояния Китаю, поддержке Израиля и хаотичном выводе войск из Афганистана.

Он также обсудит объединение Японии и Южной Кореи, победу над атаками хуситов в Красном море, возобновление Парижских соглашений, укрепление цепей поставок и стимулирование развития искусственного интеллекта по всему миру, добавил чиновник.

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