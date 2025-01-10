Ученые: Глаза могут рассказать о нас больше, чем считалось ранее 10.01.2025, 17:01

Исследователи назвали все, что можно узнать о человеке с точки зрения науки лишь посмотрев в его глаза.

Глаза человека часто называют «зеркалом души» или «окнами души», но новое исследование ученых полагает, что наши глаза на самом деле могут рассказать о нас значительно больше, чем считалось ранее.

В новом исследовании ученые обнаружили, что все сводится не только к цвету наших глаз, но и еще двум факторам, которые не менее важны, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Новое исследование было проведено учеными из Лейденского университета. Команда обнаружила, что наши глаза фактически формируют то, как люди воспринимают все вокруг: от нашей привлекательности до щедрости.

Можно подумать, что все сводится лишь к цвету наших глаз, но ученые отмечают, что не менее важными факторами считаются: размер зрачка и яркость радужной оболочки. В ходе исследования ученые попросили реципиентов оценить фотографии нечеловекообразных приматов с измененными глазами.

Результаты исследования показали, что животные с яркими радужками и большими зрачками были оценены участниками исследования как более привлекательные и дружелюбные. Команда также обнаружила, что животные с большими зрачками также казались людям более привлекательными.

По словам авторов исследования, их результаты показывают, что небольшие изменения в воспринимаемой морфологии глаз влияют на поведение и аффективные реакции. Глаз человека состоит из множества частей человека, в том числе:

- радужной оболочки;

- зрачка;

- хрусталика.

Большинство предыдущих исследований рассматривали лишь эффекты каждой из этих частей по отдельности. Например, ранее уже была обнаружена связь между размером зрачка и дружелюбием, привлекательностью и надежностью. Однако в новой работе ученые стремились узнать, влияют ли изменения как зрачка, так и радужной оболочки на то, как нас оценивают окружающие.

По словам ведущего автора исследования Хуана Ольвидо Переа-Гарсия, в первом эксперименте 64 участникам показали портреты 32 видов нечеловекоподобных приматов, в том числе шимпанзе, львиных тамаринов и серебристых гиббонов. Глаза животных были отрегулированы по размеру зрачков, причем у некоторых были большие зрачки, чем обычно, а у других — меньшие. Далее реципиентов попросили назвать суму, которую они готовы пожертвовать для сохранения того или иного вида, а также насколько милым, дружелюбным и привлекательным они считают животное на фото.

Результаты указывают на то, что люде жертвовали больше, когда им показывали животное с большими зрачками. Они также оценивали животных как более милых, дружелюбных и привлекательных, когда у них были большие зрачки.

Во втором эксперименте приняли участие 121 человек. Им также показали фото нечеловекоподобных приматов, но на этот раз ученые отрегулировали яркость их радужной оболочки, а также размер зрачка. На этот раз исследователи обнаружили, что участники жертвовали больше, когда им показывали глаза с более яркими радужными оболочками. Они также воспринимали приматов с более яркими радужками как более милых, дружелюбных и привлекательных, но только если у них были расширенные зрачки.

Теперь ученые считают, что размер зрачка является ключевым в нашем восприятии людей, однако яркость радужки, похоже, также важна.

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