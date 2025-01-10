Банкротится компания, связанная с известной сетью магазинов 10.01.2025, 17:07

Банк выставил требования в несколько миллионов.

Банкротится «Производственная компания Ромакс». Фирма пыталась доказать, что может расплатиться по долгам без признания ее финансово несостоятельной. Однако суд решил иначе. Это следует из документа, опубликованного в Едином госреестре сведений о банкротстве, пишет «Зеркало».

«Производственная компания Ромакс» входит в группу «Ромакс», которой принадлежит в том числе сеть «Остров чистоты и вкуса». Это бизнес семьи Виктора Ромука. Она занималась сдачей в аренду недвижимости и лизингом оборудования, а также доставкой товаров в магазины сети. Ранее началось банкротство еще нескольких компаний группы.

Заседание прошло в Экономическом суде Гродненской области 27 декабря. Процедуру банкротства инициировал «БНБ-Банк», так как прошло пять месяцев с появления дела о ликвидации «Производственной компании Ромакс» (это случилось в мае 2024 года). Но за этот период фирма заплатила менее 50% от положенной по долгам суммы.

По данным банка, речь идет о 2,8 млн долларов, 211 тыс. евро и 2 тыс. рублей. В общей сложности это около 10 млн рублей в эквиваленте (по курсу Нацбанка на 10 января). После начала процедуры ликвидации фирма установила план выплат по долгам, и «БНБ-Банк» был в четвертой очереди кредиторов.

Со своей стороны представитель «Производственной компании Ромакс» в суде указал, что по расчету фирмы сумма долга составляет 6,8 млн рублей. Для покрытия этой задолженности у нее есть достаточно активов. Однако судья не принял эти доводы во внимание — он открыл дело о банкротстве и запустил конкурсное производство. Следующее заседание по этому делу запланировано на 25 апреля.

Конкурсное производство — процедура экономической несостоятельности (банкротства) для максимально возможного удовлетворения требований кредиторов, защиты прав и интересов должника, а также кредиторов и иных лиц в процедуре санации.

В этот же день, 27 декабря 2024 года, «Белагропромбанк» пытался продать на аукционе заложенное имущество «Производственной компании Ромакс». В число выставленных на продажу активов вошли шесть грузовых автомобилей Peugeot Boxer, два грузовика MAN TGL 12.220, три полуприцепа Schmitz Cargobull и три седельных тягача SCANIA.

Что произошло с сетью «Остров чистоты и вкуса»

Во второй половине 2023 года появилась информация о проблемах у сети «Остров чистоты и вкуса». В магазинах сократился ассортимент, а некоторые торговые объекты закрылись. Финансовое положение компаний семьи известного бизнесмена Виктора Ромука пошатнулось после пристального интереса со стороны силовиков. Но к концу прошлого года в магазинах этой торговой сети стал восстанавливаться ассортимент.

В июне 2024 года стало известно, что владельцы сети «Остров чистоты и вкуса» ликвидируют все связанные с ней компании. Сворачивают свою деятельность как ИП также основатели этого ритейлера. Утверждалось, что перед одной из компаний-«сестер» «Острова чистоты и вкуса» маячит суд, связанный с банкротством.

В сентябре 2024 года появилась информация, что часть магазинов сети «Остров чистоты и вкуса» перешла новой компании «АйландГрупп».

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