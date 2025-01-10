Из потерпевшего крушение в декабре танкера в Черное море снова вылился мазут
- 10.01.2025, 17:18
Площадь нового пятна - около 2,8 тысяч квадратных метров.
Специалисты Минтранса РФ (зафиксировали https://t.me/Mintrans_Russia/4873) появление в Черном море нового пятна нефтепродуктов. Источником утечки в сообщении ведомства назван танкер «Волгонефть 239», потерпевший крушение 15 декабря 2024 года и севший на мель в районе поселка Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края.
По данным российского Минтранса, площадь нового пятна составляет около 2,8 тыс. кв. м. Его пытаются локализовать с помощью специальных заграждений-бонов.
С момента аварии танкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» в Керченском проливе в море вытекло несколько тысяч тонн мазута, его собрали с 38,7 тыс. кв. м. акватории, с пляжей вывезли почти 130 тыс. тонн загрязненного песка. Уборкой нефтепродуктов с берега продолжают заниматься сотни спасателей и волонтеров.
Это не единственное новое пятно нефтепродуктов. В пятницу, 10 января, МЧС сообщило о новых выбросах мазута на берег на востоке и западе аннексированного Россией Крыма. Протяженность загрязненного участка береговой линии — больше 14 км.