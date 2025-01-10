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Из Минска возобновляют авиарейсы сразу в три города

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  • 10.01.2025, 17:31
  • 3,618
Из Минска возобновляют авиарейсы сразу в три города

Все рейса заявлены от авиакомпании Red Wings.

Из Минска возобновляют сразу три авиарейса. Информация об этом появилась в расписании Национального аэропорта Минск, заметил портал blizko.by.

Все три рейса заявлены от авиакомпании Red Wings, которая ранее уже выполняла полеты по этим маршрутам, но свернула их в декабре 2024 года.

Так, по данным аэропорта, рейсы в Архангельск возобновят с 2 февраля 2025 года. Однако сайт перевозчика показывает наличие билетов только с 2 марта 2025 года. Билет в одну сторону стоит от 49 евро.

Также возобновятся рейсы в Уфу: с 3 марта 2025 года (аэропорт утверждает, что с 3 февраля, но раньше, чем на март, билетов нет). Билет в одну сторону стоит от 59 евро.

Наконец, снова начнутся полеты в Челябинск — с 5 марта 2025 года (сайт аэропорта снова ошибается и пишет, что с 5 февраля). Билеты в один конец стоят от 49 евро.

Расписание на сайте аэропорта также утверждает, что с 7 февраля 2025 года возобновятся полеты в Ульяновск, но на сайте авиакомпании на это направление нет билетов ни на какие даты.

Сейчас авиакомпания выполняет полеты из Минска только в Самару.

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