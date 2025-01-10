закрыть
10 января 2025, пятница, 18:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Новые санкции США ударят по поставкам российской нефти в Индию

1
  • 10.01.2025, 17:33
  • 1,336
Reuters: Новые санкции США ударят по поставкам российской нефти в Индию

Вашингтон вводит новые санкции против танкеров РФ.

Вашингтон вводит новые санкции против российских танкеров. В то же время эти ограничения могут повлиять на поставки Reuters.

Источники нефтеперерабатывающей промышленности заявили, что санкции США против российских танкеров повлияют на поставки нефти в Индию.

По словам трех анонимных индийских источников, нефтепереработчики ожидают серьезных перебоев из-за новых ограничений, направленных на сокращение доходов Москвы. Это заставляет Индию искать альтернативные источники сырой нефти с Ближнего Востока и США.

Источники отметили, что санкции будут касаться более 180 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также российских поставщиков морского страхования, таких как «Ингосстрах» и «Альфастрахование».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц