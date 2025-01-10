Reuters: Новые санкции США ударят по поставкам российской нефти в Индию 1 10.01.2025, 17:33

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Вашингтон вводит новые санкции против танкеров РФ.

Вашингтон вводит новые санкции против российских танкеров. В то же время эти ограничения могут повлиять на поставки Reuters.

Источники нефтеперерабатывающей промышленности заявили, что санкции США против российских танкеров повлияют на поставки нефти в Индию.

По словам трех анонимных индийских источников, нефтепереработчики ожидают серьезных перебоев из-за новых ограничений, направленных на сокращение доходов Москвы. Это заставляет Индию искать альтернативные источники сырой нефти с Ближнего Востока и США.

Источники отметили, что санкции будут касаться более 180 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также российских поставщиков морского страхования, таких как «Ингосстрах» и «Альфастрахование».

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