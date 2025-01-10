Reuters: Новые санкции США ударят по поставкам российской нефти в Индию

Reuters: Новые санкции США ударят по поставкам российской нефти в Индию1
- 10.01.2025, 17:33
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Вашингтон вводит новые санкции против танкеров РФ.
Вашингтон вводит новые санкции против российских танкеров. В то же время эти ограничения могут повлиять на поставки Reuters.
Источники нефтеперерабатывающей промышленности заявили, что санкции США против российских танкеров повлияют на поставки нефти в Индию.
По словам трех анонимных индийских источников, нефтепереработчики ожидают серьезных перебоев из-за новых ограничений, направленных на сокращение доходов Москвы. Это заставляет Индию искать альтернативные источники сырой нефти с Ближнего Востока и США.
Источники отметили, что санкции будут касаться более 180 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также российских поставщиков морского страхования, таких как «Ингосстрах» и «Альфастрахование».