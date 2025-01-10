В центре Минска сильно столкнулись два авто 3 10.01.2025, 17:39

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Авария попала на видео.

Сегодня, 10 января, около 12:20 на пересечении проспекта Машерова и улицы Богдановича в Минске произошла авария: Peugeot столкнулся c BMW. Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения.

— По предварительной информации, 20-летний водитель Peugeot, двигаясь по проспекту Машерова, на пересечении с улицей Максима Богдановича при повороте налево не уступил дорогу BMW, двигавшемуся во встречном направлении, — рассказали в ГАИ Минска.

В больницу доставили двоих: 48-летнего водителя BMW, а также 24-летнего пассажира Peugeot.

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