ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске
- 10.01.2025, 17:46
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Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.
Силы обороны Украины ударили по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ. Он располагался в Светлодарске Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
«10 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области», - говорится в сообщении.
Также военные отметили, что в течение этой недели Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.
«При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения», - добавили в Генштабе.