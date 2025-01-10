ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске 10.01.2025, 17:46

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Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Силы обороны Украины ударили по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ. Он располагался в Светлодарске Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«10 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области», - говорится в сообщении.

Также военные отметили, что в течение этой недели Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.

«При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения», - добавили в Генштабе.

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