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Bild: Танкер с российской нефтью дрейфует у берегов Германии

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  • 10.01.2025, 17:56
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Bild: Танкер с российской нефтью дрейфует у берегов Германии

На его борту находится около 99 тысяч тонн нефти.

Потерявший управление танкер дрейфует к северу от острова Рюген в Балтийском море. По данным Морской аварийно-спасательной службы, которая работает на месте происшествия, на борту танкера находится около 99 000 тонн нефти, сообщает Bild.

Речь идёт о танкере Eventin, который ходит под флагом Панамы. Судно длиной 248 метров загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и отправилось в путь 6 января. Конечным пунктом назначения был указан порт Саид в Египте.

Танкеру Eventin 18 лет, и он является частью так называемого российского «теневого флота», с помощью которого Россия обходит западные санкции, введённые из-за войны в Украине.

Российский теневой флот насчитывает более 100 танкеров и других грузовых судов в плохом техническом состоянии. Они курсируют под флагами других стран по Балтийскому морю, а их владельцы зачастую остаются неизвестными.

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