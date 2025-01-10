Bild: Танкер с российской нефтью дрейфует у берегов Германии

Bild: Танкер с российской нефтью дрейфует у берегов Германии7
- 10.01.2025, 17:56
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На его борту находится около 99 тысяч тонн нефти.
Потерявший управление танкер дрейфует к северу от острова Рюген в Балтийском море. По данным Морской аварийно-спасательной службы, которая работает на месте происшествия, на борту танкера находится около 99 000 тонн нефти, сообщает Bild.
Речь идёт о танкере Eventin, который ходит под флагом Панамы. Судно длиной 248 метров загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и отправилось в путь 6 января. Конечным пунктом назначения был указан порт Саид в Египте.
Танкеру Eventin 18 лет, и он является частью так называемого российского «теневого флота», с помощью которого Россия обходит западные санкции, введённые из-за войны в Украине.
Российский теневой флот насчитывает более 100 танкеров и других грузовых судов в плохом техническом состоянии. Они курсируют под флагами других стран по Балтийскому морю, а их владельцы зачастую остаются неизвестными.