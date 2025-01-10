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СМИ: Премьер Британии посетит Украину, чтобы обсудить размещение миротворческих сил

  • 10.01.2025, 18:27
СМИ: Премьер Британии посетит Украину, чтобы обсудить размещение миротворческих сил
Кир Стармер

Это будет первый визит Кира Стармера в Украину с тех пор, как он стал премьер-министром Великобритании.

В ближайшие недели премьер Великобритании Кир Стармер посетит Украину, чтобы обсудить возможность развертывания там международных миротворческих сил после завершения войны с Россией, и это будет его первый визит в Украину с тех пор, как он стал премьер-министром Великобритании.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского после встречи на базе «Рамштайн2 в Германии, а также – на ознакомленного собеседника, передает «Европейская правда».

Как отметили журналисты, Зеленский не сообщил, когда именно Стармер планирует посетить Украину, однако собеседник агентства, который знаком с этим вопросом отметил, что это должно произойти в ближайшие недели

- Эта инициатива была начата Эмманюэлем Макроном. Британцы смотрят на это положительно, но я подробно поговорю об этом с премьер-министром на нашей встрече, она состоится. Он посетит Украину и мы поговорим, – цитируют слова Зеленского журналисты.

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