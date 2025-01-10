Белорусы заметили, что в продаже стало много шоколадок весом меньше 100 граммов 10 10.01.2025, 18:36

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На «Коммунарке» попытались оправдаться.

На кондитерской фабрике «Коммунарка» объяснили, почему стали выпускать шоколадки весом меньше 100 граммов. Производитель уверяет, что это не связано с манипуляцией ценами, пишет Telegraf.news.

Специалисты фабрики «Коммунарка» рассказали, что начали выпускать шоколадные плитки весом 85 и 90 граммов, «чтобы максимально охватить потребности покупателей с разным кошельком».

— Мы стремимся выпускать продукцию для разного потребителя. Кто-то хочет получить свои честные 100 граммов, а кто-то — купить шоколадку подешевле. У нас есть запрос на 85 или 90 граммов. Например, той же бабушке важнее цена, чем количество, а на 100-граммовки мы ее понизить не можем. Зато можем на шоколадки весом поменьше, — объяснила начальник управления по качеству «Коммунарки» Анна Козырь.

На предприятии настаивают, что это не связано с манипуляциями с ценами (нередко компании вместо повышения цен на товар снижают фасовку, за счет чего удается экономить).

Главный технолог предприятия Ирина Мацыгуд заявила, что на глобальном уровне наблюдается тенденция к уменьшению размеров сладостей. Это связано с популярностью здорового образа жизни и правильного питания. Второй причиной служит рост цен на какао-бобы, что увеличивает стоимость кондитерской продукции. Производители уменьшают размеры плиток, чтобы покупатели могли позволить себе сладости даже при подорожании.

Напомним, в Беларуси действует административное регулирование цен. В связи с этим производители и торговля не могут поднимать цены выше установленного потолка, если не получат на это специальное разрешение властей.

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