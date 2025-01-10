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Белорусы заметили, что в продаже стало много шоколадок весом меньше 100 граммов

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  • 10.01.2025, 18:36
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Белорусы заметили, что в продаже стало много шоколадок весом меньше 100 граммов

На «Коммунарке» попытались оправдаться.

На кондитерской фабрике «Коммунарка» объяснили, почему стали выпускать шоколадки весом меньше 100 граммов. Производитель уверяет, что это не связано с манипуляцией ценами, пишет Telegraf.news.

Специалисты фабрики «Коммунарка» рассказали, что начали выпускать шоколадные плитки весом 85 и 90 граммов, «чтобы максимально охватить потребности покупателей с разным кошельком».

— Мы стремимся выпускать продукцию для разного потребителя. Кто-то хочет получить свои честные 100 граммов, а кто-то — купить шоколадку подешевле. У нас есть запрос на 85 или 90 граммов. Например, той же бабушке важнее цена, чем количество, а на 100-граммовки мы ее понизить не можем. Зато можем на шоколадки весом поменьше, — объяснила начальник управления по качеству «Коммунарки» Анна Козырь.

На предприятии настаивают, что это не связано с манипуляциями с ценами (нередко компании вместо повышения цен на товар снижают фасовку, за счет чего удается экономить).

Главный технолог предприятия Ирина Мацыгуд заявила, что на глобальном уровне наблюдается тенденция к уменьшению размеров сладостей. Это связано с популярностью здорового образа жизни и правильного питания. Второй причиной служит рост цен на какао-бобы, что увеличивает стоимость кондитерской продукции. Производители уменьшают размеры плиток, чтобы покупатели могли позволить себе сладости даже при подорожании.

Напомним, в Беларуси действует административное регулирование цен. В связи с этим производители и торговля не могут поднимать цены выше установленного потолка, если не получат на это специальное разрешение властей.

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