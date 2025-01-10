США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ и не только
- 10.01.2025, 18:45
- 1,388
Санкции коснулись более чем 30 компаний.
США ввели санкции против более 30 российских нефтесервисных компаний. В то же время ограничения коснулись и сербской компании, которая связана с «Газпром нефтью».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства США и Министерство финансов США.
Сегодня Министерство финансов США приняло радикальные меры для выполнения обязательств G7 по сокращению российских доходов от энергоносителей, включая блокирование двух крупных российских производителей нефти.
В список попали:
- «РН-Бурение» (структура «Роснефти»);
- «Технологии ОФС» (объединяет бывшие активы Baker Hughes в России),
- «РН-ГРП»,
- «РН-Сервис»,
- «РН-Ванкор»,
- «Ачимгаз»,
- «Газпром Шельфпроект»,
- «Атлас ННБ»,
- «ФракДжет-Волга»,
- «Инвестгеосервис»,
- «Нефтегаз-Бурение»,
- «Петро Велт Технолоджис»,
- «ТНГ-Групп»;
- «Сургутнафтогаз»;
- «УДС Нафта».
«Соединенные Штаты принимают радикальные меры против основного источника доходов России для финансирования ее жестокой и незаконной войны против Украины», - заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен.
Санкции также коснулись сербской компании NIS, которая является «дочкой» «Газпром нефти».
По данным Минфина США, в результате сегодняшнего действия все имущество и интересы в собственности подсанкционных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц из США, заблокировано.