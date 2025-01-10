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США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ и не только

  • 10.01.2025, 18:45
  • 1,388
США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ и не только

Санкции коснулись более чем 30 компаний.

США ввели санкции против более 30 российских нефтесервисных компаний. В то же время ограничения коснулись и сербской компании, которая связана с «Газпром нефтью».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства США и Министерство финансов США.

Сегодня Министерство финансов США приняло радикальные меры для выполнения обязательств G7 по сокращению российских доходов от энергоносителей, включая блокирование двух крупных российских производителей нефти.

В список попали:

- «РН-Бурение» (структура «Роснефти»);

- «Технологии ОФС» (объединяет бывшие активы Baker Hughes в России),

- «РН-ГРП»,

- «РН-Сервис»,

- «РН-Ванкор»,

- «Ачимгаз»,

- «Газпром Шельфпроект»,

- «Атлас ННБ»,

- «ФракДжет-Волга»,

- «Инвестгеосервис»,

- «Нефтегаз-Бурение»,

- «Петро Велт Технолоджис»,

- «ТНГ-Групп»;

- «Сургутнафтогаз»;

- «УДС Нафта».

«Соединенные Штаты принимают радикальные меры против основного источника доходов России для финансирования ее жестокой и незаконной войны против Украины», - заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен.

Санкции также коснулись сербской компании NIS, которая является «дочкой» «Газпром нефти».

По данным Минфина США, в результате сегодняшнего действия все имущество и интересы в собственности подсанкционных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц из США, заблокировано.

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