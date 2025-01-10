Сотрудников «Газпрома» вывозят из Европы 2 10.01.2025, 19:06

Российская компания переорентируется на Турцию.

Российский «Газпром» активно переориентируется на Турцию из-за ухудшения условий работы в Европейском Союзе.

По информации источников российского издания The Moscow Times, компания вывезла своих работников из ЕС, включая семьи, и организовала языковые курсы по турецкому для подготовки к работе на новом рынке.

Работники, которые обслуживали газопроводы Северный поток и Турецкий поток, покинули Европу, где деятельность компании осложнилась из-за санкций. Часть работников уже перебралась в Турцию, где «Газпром» планирует создать новый газовый хаб. В конце года работники занимались поиском жилья в Стамбуле и перевозили свои семьи.

Из-за санкций «Газпром» потерял ряд компаний в Германии (Securing Energy for Europe GmbH) и Великобритании (Gazprom Marketing & Trading), активы которых были национализированы. Также монополия ликвидировала две компании в Нидерландах — Gazprom Sakhalin Holdings B.V. и Gazprom Finance B.V. Эти структуры использовались для оптимизации налогообложения, но после расторжения соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Нидерландами их финансовые преимущества исчезли.

После остановки транзита через Украину с 2025 года единственным маршрутом поставки газа в ЕС останется Турецкий поток. Однако экспорт «Газпрома» в Европу уже сократился более чем на 80% по сравнению с 2021 годом. В 2024 году компания экспортировала лишь 32 млрд кубометров газа, что приближается к показателям второй половины 1970-х годов.

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