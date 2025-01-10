Лукашенко решил сменить правительство? 5 10.01.2025, 19:13

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Диктатор ставит перед министрами невыполнимую задачу.

В свежем выпуске на канале БРЦ экономист Сергей Чалый рассуждает над тем, чем может обернуться для правительства задача Лукашенко подготовить «формулу справедливости в ценообразовании».

— У человека есть одна, но пламенная страсть: на откуп отдавать нельзя. Рынку ведь мы не можем на откуп отдать, значит нужно придумать что-то.

И в данном случае, по мнению экономиста, нельзя быть «немного беременным»: единственной альтернативой рынку может быть только социалистическое планирование.

— Но они не понимают одного: вся та советская система планирования балансирует что? Она балансирует товарные потоки, там нет цены. Вы можете установить, сколько нужно производить, сколько потом этого произведенного будет потрачено в других отраслях, сколько останется конечного продукта, включая потребление чистым экспортом.

И вот у вас примерно становится понятно, сколько кому и какое производственное задание нужно дать. А для того, чтобы он это производственное задание выполнял, нужно выделить материально-технические ресурсы.

Там нет цены, убежден Чалый. По его словам, это специально придуманный механизм, альтернативный рыночному, в котором цена не играет роли.

— То есть, «справедливый» механизм, который Лукашенко хочет получить, не может дать ему «справедливую» цену, потому что он вообще не про цены. Цена на товары в Советском Союзе была произвольной.

Я понимаю, чего Лукашенко хочет получить, но это принципиально невозможно, потому что это не про цены, а про балансирование товарных потоков. И даже это плохо получается, как с той же картошкой.

Чалый считает, что у правительства, если бы оно было нормальным и не боялось сказать правителю правду, был бы только один вариант действий: сказать о том, что есть только одна справедливая цена — та, которая образуется, когда ничего не трогаешь руками.

— Потому что с помощью рынка, лишенного искажений, та цена, которая образуется, является справедливой для всех. Она учитывает интересы и производителей, и торговли, и посредников, и потребителя конечного. Всех, кого хочешь.

В требовании «дайте мне справедливую формулу» никакой другой цели, кроме смены правительства, не просматривается, приходит к выводу аналитик:

— Невозможно решить такую задачу. Она сформулирована в таких терминах и такой области определения, что у вас решение ее находится вне граничных условий, которые были поставлены.

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