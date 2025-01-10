Путиномика выложила все козыри 1 Сергей Шелин

10.01.2025, 19:27

2,656

Дальше чудес не будет.

После 24 февраля 2022-го российское народное хозяйство и его капитаны повели себя не так, как от них ждали. Разрыв связей с Западом не привел внешнюю торговлю РФ к краху. Непрерывный рост военных трат так и не развалил бюджет. Упавший было уровень народного потребления восстановился уже в 2023-м. Путинские хозяйственные менеджеры оказались хладнокровными и изворотливыми.

Эта непредвиденная адекватность сделала популярной гипотезу о неисчерпаемости материальных резервов режима. Но итоги третьего года войны не подтверждают это предположение.

Статистика не совсем врет

За неимением других, здесь будут использоваться цифры, сообщаемые Росстатом и Центробанком. Многие из них приукрашены: потребительская инфляция выше официальной, показатели хозяйственного роста ниже и т. п. Но казенные сведения взаимоувязаны и не настолько фальсифицированы, чтобы скрыть накопление проблем.

Российская статистика утверждает, что к концу 2024-го поквартальный ВВП (вычисленный с исключением сезонности) был примерно на 5% выше предвоенного, достигнутого к концу 2021-го. Скорее всего, это преувеличение, но сам факт подъема в отраслях, завязанных на ведение войны, не вызывает никаких сомнений.

Это видно и по делам в промышленности. Ежемесячный промышленный индекс (с исключением сезонности) сейчас на 6-7% выше, чем был накануне войны.

Но добыча полезных ископаемых снизилась на 1-2% (поставки нефти пришлось сократить по требованию ОПЕК+), а производство в обрабатывающих отраслях за три года войны выросло на 15%. И еще мощнее (примерно на 20%) подскочил оборот в строительстве. И речь определенно идет не о жилье.

Поднялось все, что обслуживает армию и военную экономику, пусть даже цифры роста и завышены.

Дальше чудес не будет

Какой было «цена вопроса», говорит динамика федерального бюджета. В предвоенном 2021-м он был сведен с полутриллионным профицитом: доходы тогда составили 25,3 трлн руб, а расходы — 24,8 трлн руб. Три года спустя, в 2024-м, доходы (по предварительной оценке) выросли на 10,8 трлн руб (на 43%), расходы — на 14,6 трлн руб (на 59%), и бюджетный дефицит ожидается величиной 3,3 трлн руб (1,7% ВВП).

Окончательные сведения об исполнении бюджета-2024 будут скоро опубликованы, но и сейчас можно сказать, что федеральный дефицит (суммарно около 10 трлн руб. за три военных года) хоть и был тяжел, но оказался не таким большим, чтобы разрушить бюджет.

Зато вполне можно сказать, что из госфинансов за эти годы выжали почти все, что они могут дать. Прирост федеральных расходов с 2021-го по 2024-й шел почти вдвое быстрее, чем за три предвоенных года (с 2018-го по 2021-й).

Их пришлось тогда поднять на 8,1 трлн руб из-за трат, связанных с ковидом, и путинские финансисты жаловались на этот подъем как на невыносимое бремя. Сейчас они боятся жаловаться, но российским финансам от этого не легче.

Не совсем хороши и дела во внешней торговле, хотя она более или менее обеспечивает военную экономику комплектующими, а народ — ширпотребом. То, что эта торговля не рухнула под санкциями и за несколько месяцев переключилась на восточные державы, воспринималось тогда как чудо. Но дальнейших чудес не предвидится.

Добротность военного времени

За первые 10 месяцев 2024-го (более поздней статистики нет) российский экспорт составил $354 млрд. Это даже в номинале отчетливо меньше, чем за те же месяцы предвоенного 2021-го ($388 млрд). А в переводе на реальные товары снижение еще очевиднее, ведь долларовые цены выросли из-за инфляции, и не надо забывать о плате за преодоление санкций.

Ухудшилась и структура экспорта. В 2021-м доля топливных товаров составила в нем 54% ($204 млрд), а в 2024-м — 62% ($218 млрд). То есть ненефтегазовый экспорт РФ, в частности металлы, заметно сократился. Нефть продавать все-таки удается, несмотря на то что Европа от нее отказалась, но зачем Китаю столько российских металлов?

Соответственно, за те же три года снизился и ввоз товаров: с предвоенных $245 млрд до нынешних $230 млрд. В номинале спад не очень велик, но в реале вполне ощутим. Товаров прежней «мирной» добротности приобретается гораздо меньше. Их вытеснили недорогие заменители, которые стоят как прежние добротные.

А зависимость России от импорта выросла. В том числе и в «мирной» сфере. Скажем, в 2024-м удалось вернуть рынок автомобилей в предвоенное состояние: было продано 1,7 млн легковых и легких коммерческих авто. Это уровень конца десятых — начала двадцатых годов.

Но если в последнем предвоенном году россияне купили 100 тыс с небольшим китайских машин, то в 2024-м — около 900 тыс. Российская автомобильная промышленность так и не восстановилось. Рынок держат поставки из Китая.

Все перечисленное можно и нужно назвать успехами, пусть и с оговорками. Путиномика действительно доказала свою жизнестойкость. Но перейдем к тому, что успехом не является или перестало им быть.

Рапортовать все труднее

За 2022–2024 гг. индекс потребительских цен по казенному счету вырос на 32%. Даже и эти, явно приукрашенные цифры впечатляют. Со второй половины 2024-го инфляция воспринимается как растущая проблема и простыми россиянами, и субъектами экономики.

За предвоенную трехлетку, с 2019-го по 2021-й, ценовой индекс увеличился только на 17%, и это тогда считалось серьезной неудачей финансовых властей. Сейчас эти власти пытаются справиться с гораздо более быстрым ростом цен, поднявши ключевую ставку втрое по сравнению с мирным временем. Антиинфляционный эффект не особенно велик, зато получение кредита стало по большей части привилегией тех, кому правитель дарует процентные льготы.

Как и положено в военное время, быстрее среднего дорожают продукты питания, жилищно-коммунальные услуги, медицина, образование, туризм.

После сжатия льготной ипотеки начался спад в строительстве жилья (на фоне бурного подъема в строительстве «в целом», т. е. в военном). Это теперь показывает и госстатистика.

Точнее, в индивидуальном строительстве, массовые фальсификации в котором стали правилом, она еще рапортует о росте. Но в строительстве многоквартирных домов уже сообщает о снижении. За январь–ноябрь 2024-го было построено 33,2 млн кв. м в многоквартирных домах, а за те же 11 месяцев предвоенного 2021-го в них сдали 35,7 млн кв. м.

Власти уверяют, что зато в торговле товарами дела обстоят хорошо: ежемесячный оборот розничной торговли с исключением сезонных факторов сейчас на 6% выше предвоенного. Факт, что резкое падение товарооборота в 2022-м действительно удалось более или менее преодолеть. Но дальнейший его рост вряд ли реален.

Секрет временной нормальности

Чтобы покупать больше товаров, надо иметь их на рынке. Импортных товаров россияне сейчас могут приобрести меньше, чем раньше. Это видно и из приведенных цифр внешней торговли, и по падению курса с 75 руб. за доллар перед войной до нынешних 100 руб. с лишним.

Что же до товаров российского изготовления, то ни в каких отчетах не зафиксирован рост их производства. Даже власти, которые превозносят себя за общий рост промышленности, не хвалятся отдельным порядком подъемом в невоенных отраслях. Ему просто неоткуда взяться.

Зато начальство заносит себе в плюс падение безработицы (с 4,4% до 2,4% рабочей силы) и бешеный рост реальных зарплат на крупных и средних предприятиях (на 21% по сравнению с предвоенным уровнем).

Эти цифры связаны друг с другом и, видимо, достоверны. Переток кадров из «мирного» сектора в армию, военную промышленность и военное строительство создал дефицит рабочих рук. Совокупный спрос на рабочую силу вырос на 3,2 млн человек.

Нехватка работников раздула заработки. Миллионы людей, занятые в секторах, не производящих ничего общественно полезного, начали больше потреблять. Тем временем остальные, а их большинство, стали потреблять меньше. Скажем, реальный размер назначенных пенсий сейчас на 2% ниже, чем перед войной.

Положение в экономике выглядит сравнительно нормальным только потому, что значительная доля раздаваемых властями денег не тратится получателями, а перекладывается ими на банковские счета.

Всего за три года, с декабря 2021-го по декабрь 2024-го, вклады физлиц выросли на 20,1 трлн руб. (с 33,5 трлн до 53,6 трлн). В предшествующую мирную трехлетку, с декабря 2018-го по декабрь 2021-го, рост вкладов был в три с лишним раза медленнее — на 6,2 трлн руб.

Стоит доверчивым вкладчикам усомниться в прочности российских финансов и начать тратить свои деньги, и система сразу потеряет облик нормальности. Предоставить подданным товары и услуги она не сможет.

***

Как видим, тайных закромов у путиномики нет. Главные свои козыри она уже выложила, и обеспечить реальный рост производства и, тем более, рост потребления, больше не сможет. Дальнейшую милитаризацию РФ можно осуществить только через внутренний передел тех ресурсов, которые есть.

Если Путин отклонит проекты перемирия и решит продолжать и расширять войну, ему придется приступить к снижению уровня жизни простонародья. Через инфляцию, удешевление рубля, рост поборов, ограничения в пользовании накоплениями и закрытие гражданских проектов.

Таковы варианты на 2025 год.

Сергей Шелин, The Moscow Times

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com