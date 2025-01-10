Основатель «Яндекса» нанял охрану, когда Путин пожелал ему здоровья 10.01.2025, 19:47

Аркадий Волож

Аркадий Волож признался, что не представляет себе возвращения в Россию.

Основатель компании «Яндекс» Аркадий Волож рассказал агентству Bloomberg, что впервые нанял охрану после того, как Путин в сентябре 2023 года пожелал ему здоровья. По словам Воложа, он испытал дискомфорт после высказывания российского лидера, но «старается не думать об этом».

Бизнесмен признался, что не представляет себе возвращения в Россию.

«Это меня озадачивает. Я думал, что тоска по дому будет гораздо сильнее. Сейчас я даже не читаю новости. Я не чувствую… не знаю, это больше не мое», — сказал он.

Продажу российского бизнеса «Яндекса» Волож сравнил с исходом евреев из Египта. Он отметил, что «не все потерял». «Нам разрешили уйти с некоторым имуществом», — добавил он.

По словам бизнесмена, после продажи российских активов он удалил все приложения «Яндекса» с телефона.

Аркадий Волож в 2014 году переехал в Израиль. В августе 2023 года он выступил «категорически против» войны в Украине ― спустя полтора года после начала боевых действий. Тогда бизнесмен отметил, что для его молчания «было много причин».

В разговоре с Bloomberg Волож объяснил свое промедление необходимостью переселить около 1 тысячи сотрудников «Яндекса», которые захотели уехать из России.

Комментируя слова Воложа о войне, Путин предположил, что основатель «Яндекса» был «вынужден делать определенные заявления», чтобы жить в Израиле «на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями». «Ну, дай Бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется», — сказал Путин. Он назвал Воложа талантливым человеком, который создал «действительно хорошую компанию».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com