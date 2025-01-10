закрыть
10 января 2025, пятница, 20:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Основатель «Яндекса» нанял охрану, когда Путин пожелал ему здоровья

  • 10.01.2025, 19:47
Основатель «Яндекса» нанял охрану, когда Путин пожелал ему здоровья
Аркадий Волож

Аркадий Волож признался, что не представляет себе возвращения в Россию.

Основатель компании «Яндекс» Аркадий Волож рассказал агентству Bloomberg, что впервые нанял охрану после того, как Путин в сентябре 2023 года пожелал ему здоровья. По словам Воложа, он испытал дискомфорт после высказывания российского лидера, но «старается не думать об этом».

Бизнесмен признался, что не представляет себе возвращения в Россию.

«Это меня озадачивает. Я думал, что тоска по дому будет гораздо сильнее. Сейчас я даже не читаю новости. Я не чувствую… не знаю, это больше не мое», — сказал он.

Продажу российского бизнеса «Яндекса» Волож сравнил с исходом евреев из Египта. Он отметил, что «не все потерял». «Нам разрешили уйти с некоторым имуществом», — добавил он.

По словам бизнесмена, после продажи российских активов он удалил все приложения «Яндекса» с телефона.

Аркадий Волож в 2014 году переехал в Израиль. В августе 2023 года он выступил «категорически против» войны в Украине ― спустя полтора года после начала боевых действий. Тогда бизнесмен отметил, что для его молчания «было много причин».

В разговоре с Bloomberg Волож объяснил свое промедление необходимостью переселить около 1 тысячи сотрудников «Яндекса», которые захотели уехать из России.

Комментируя слова Воложа о войне, Путин предположил, что основатель «Яндекса» был «вынужден делать определенные заявления», чтобы жить в Израиле «на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями». «Ну, дай Бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется», — сказал Путин. Он назвал Воложа талантливым человеком, который создал «действительно хорошую компанию».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц