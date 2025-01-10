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Трюдо предложил Трампу обменять Канаду на американский штат

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  • 10.01.2025, 19:54
Трюдо предложил Трампу обменять Канаду на американский штат
Джастин Трюдо

На Калифорнию или Вермонт.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вспомнил, как в шутку предложил избранному президенту США Дональду Трампу обменять Канаду на один из американских штатов. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

По его словам, это произошло во время встречи с Трампом в ноябре 2024 года в Мар-а-Лаго после того, как избранный президент поднял тему о Канаде как «51-й штат США».

«Это произошло, когда мы обсуждали это, и я сказал: „Возможно, мы могли бы обменять Канаду на Вермонт или Калифорнию“. Трамп сразу же решил, что это уже не так смешно, и мы перешли к другому разговору», — поделился Трюдо.

9 января Трюдо прокомментировал высказывания новоизбранного президента США Дональда Трампа о возможном включении канадского государства в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.

По словам Трюдо, такие заявления президента США направлены на отвлечение внимания от последствий введения 25% пошлины на ключевые товары, такие как нефть, газ, электроэнергия, сталь, алюминий, древесина и бетон.

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